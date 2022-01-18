Aile süsüyle hırsızlık kamerada - Son Dakika

Kayseri'de dikkat çekmemek için kendilerine aile süsü vererek çocuklarla beraber binaya girip hırsızlık yapan kadınlar, önce güvenlik kameralarına ardından da polislere yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde 80 polisin katılımı ile kentte hırsızlık yapan şahısların yakalanması için 80 polisin katılımıyla şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda 3 farklı ikametten 180 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan T.Ç. de (32) yakalanarak gözaltına alındı.

AİLE SÜSÜ VEREREK HIRSIZLIK YAPMIŞLAR

Öte yandan, T.Ç. ve yanındaki kadınların binalara girerken yanlarında çocukları da getirerek dikkat çekmemek için aile süsü vererek binaya girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

(Ali Göç/ İHA)