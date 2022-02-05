Üye Girişi
Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Batman'da temaslarda bulundu - Son Dakika

Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Batman'da temaslarda bulundu

05.02.2022 20:53
Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Batman'da temaslarda bulundu

Son dakika haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Batman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Batman'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Bakan Yanık, kentteki temasları kapsamında Engelsiz Yaşam Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezini ziyaret etti, engelli vatandaşlarla bir süre görüştü.

Valiliğe geçerek, Vali ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin ile görüşen Yanık, ilde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

AK Parti Batman İl Başkanlığını ziyaret eden Yanık'ı parti binası önünde İl Başkanı Akif Gür, yönetim kurulu üyeleri ve partililer karşıladı.

Burada parti üyesi kadınlar tef eşliğinde Kürtçe şarkı seslendirdi.

AK Parti Batman Kadın Kolları Başkanı Seval Aksoy tarafından Yanık'a tülbent hediye edildi.

Bakan Yanık, daha sonra partililerle bir araya geldi.

YORUMLAR
500

Rehabilitasyon, Derya Yanık, Engelli, Batman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Batman'da temaslarda bulundu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
20:47 Karadeniz'den hamsi yerine büyükbaş hayvan çıktı! Ölüsü kıyıya vurdu
20:47 Ümraniye'de kadın cinayeti: 20 yaşındaki genç kadın dini nikahlı eşi tarafından öldürüldü
20:38 Meteoroloji'den kar uyarısı: Çarşamba ve perşembe günü bütün Türkiye kar altında!
20:27 Acun Ilıcalı'nın Hull City'si ilk yenilgisini tattı!
20:24 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Maske yeterli olmuyor! Aşılarınızı olun
20:11 Fenerbahçe taraftarından Ali Koç'a Norveç göndermesi
19:54 Fenerbahçe'de Miguel Crespo cezalı duruma düştü!
19:50 Yargı'nın Eren Komiseri arabesk müzikaliyle sahnelerde: Önce Türkiye konserleri, sonra albüm!
19:41 Fenerbahçe'den Başakşehir maçında Turkovac sürprizi! İki takımda formalarında Turkovac amblemi taşıdı
19:27 Son Dakika: Türkiye'de 5 Şubat'ta koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 98 bin 715 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2022 20:59:23. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Batman'da temaslarda bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement