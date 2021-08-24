AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "5 nakdi sosyal yardım programımız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 93 milyon TL ödeme yapacağız. Ödemeleri bugün itibarıyla ihtiyaç sahiplerimizin hesaplarına yatırmaya başlıyoruz" dedi.

Bakan Yanık, yaptığı yazılı açıklamada, düzenli olarak yapılan sosyal yardımlar kapsamında ağustos ayına ilişkin Eşi Vefat Eden Kadınlara Yönelik Nakdi Yardım, Muhtaç Asker Ailelerine Yardım, Muhtaç Asker Çocuklarına Yardım, Öksüz Yetim Yardımı ve Kronik Hastalık Yardımı kapsamında ödemelerin bugün itibarıyla başlayacağını bildirdi. Yanık, "5 nakdi sosyal yardım programımız ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 93 milyon TL ödeme yapacağız. Ödemeleri bugün itibarıyla ihtiyaç sahiplerimizin hesaplarına yatırmaya başlıyoruz" dedi. Bakan Yanık, kronik hastalık yardım ödemelerinin 25 Ağustos, diğer ödemelerin de 24-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleşeceğini belirtti.