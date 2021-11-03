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Son dakika! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan "sosyal yardım" paylaşımı - Son Dakika

Son dakika! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan "sosyal yardım" paylaşımı

03.11.2021 18:26
Son dakika! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan

Son dakika gündem haberi: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "20 yıldır toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza ne yaz ne 'kara kış' ayırt etmeden sosyal yardım sağlıyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "20 yıldır toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza ne yaz ne 'kara kış' ayırt etmeden sosyal yardım sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yanık, Twitter hesabından, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partisinin dünkü TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasının yer aldığı videoyu da paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"20 yıldır toplumun her kesiminden vatandaşlarımıza ne yaz ne 'kara kış' ayırt etmeden sosyal yardım sağlıyoruz. Sizin için 'kara' olarak nitelendirilecek bir şey varsa o kış mevsimi değil, önümüzdeki seçimlerdir."

Derya Yanık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan 'sosyal yardım' paylaşımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan "sosyal yardım" paylaşımı - Son Dakika
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