Son dakika haber! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Nisa bebek" açıklaması Açıklaması - Son Dakika
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Son dakika haber! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Nisa bebek" açıklaması Açıklaması

05.04.2022 16:13
Son dakika haber! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından "Nisa bebek" açıklaması Açıklaması

Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Pendik'te terk edilmiş halde bulunan Nisa bebeğin hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve durumunun kritik olduğu bilgisinin edinildiği belirtilerek, konuyla ilgili derhal adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, Pendik'te terk edilmiş halde bulunan Nisa bebeğin hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındığı ve durumunun kritik olduğu bilgisinin edinildiği belirtilerek, konuyla ilgili derhal adli ve idari soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, İstanbul Pendik'te boş bir arazide terk edilmiş halde bulunan ve hastaneye kaldırılan 3 aylık Nisa bebek ile ilgili açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Anne E.S. tarafından terk edilen Nisa bebeğin, 30 Mart'ta emniyet birimleri tarafından Bakanlığa bağlı bir kuruluşa getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"31 Mart sabah saatlerinde solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle kurumda görevli sağlık personeli tarafından Nisa bebeğe müdahale edilmiş ve ambulansla hastaneye götürülmüştür. Bebek hastanede yoğun bakımda tedavi altına alınmış ve durumunun kritik olduğu bilgisi edinilmiştir. Konuyla ilgili derhal adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 'Nisa bebek' açıklaması Açıklaması - Son Dakika


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