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Son Dakika | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Şanlıurfa'da öldürülen Filistinli Amara D'ye ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Şanlıurfa'da öldürülen Filistinli Amara D'ye ilişkin açıklama Açıklaması

05.09.2021 23:20
Son Dakika | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Şanlıurfa'da öldürülen Filistinli Amara D'ye ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Son dakika haberler: Şanlıurfa'da babası tarafından yakılarak öldürüldüğü iddia edilen Filistin uyruklu 13 yaşındaki Amara D'nin defin işlemlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koordine edileceği bildirildi.

Şanlıurfa'da babası tarafından yakılarak öldürüldüğü iddia edilen Filistin uyruklu 13 yaşındaki Amara D'nin defin işlemlerinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koordine edileceği bildirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Canice katledilen 13 yaşındaki Amara'nın defin işlemleri bakanlığımız tarafından koordine edilecektir. Amara'nın 12 yaşındaki kardeşi ise kuruluşlarımızda koruma altına alınmıştır." ifadesine yer verildi.

Şanlıurfa Şıhmaksut Mahallesi 3176 Sokak'taki evlerinde üzerine dökülen tinerin tutuşması sonucu yandığı belirtilen Amara D, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın zanlısı olarak gözaltına alınan baba M.D. tutuklanmıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Şanlıurfa, Filistin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından Şanlıurfa'da öldürülen Filistinli Amara D'ye ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


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