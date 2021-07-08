ELAZIĞ (İHA) – Çocukları koruyucu ailelerin yanına yerleştirerek onlara sıcak bir aile ortamı yaşatmak istediklerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, "Bu çocukların bütün bakım ve gözetimi devlet kontrolündedir. Koruyucu aile hizmeti çocuklarımızın geleceği için çok önemlidir" dedi.

Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi. Keban İlçesine bağlı Çakmaktepe mesire alanında düzenlenen etkinliğe koruyucu aileler, Okul Destek Projesi kapsamındaki çocuklar, aileleri ve müdürlük personeli katıldı. Etkinlik kapsamında çocuklar, önce doğa yürüyüşü ardından da çevre temizliği yaptı. Koruyucu aile hizmetinin çocukların geleceği için çok önemli olduğunu aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, vatandaşları koruyucu aile olmaya davet etti.

Çocukları koruyucu ailelerin yanına yerleştirerek onlara sıcak bir aile ortamı yaşatmak için çalışmalar yaptıklarını aktaran Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, "Bakanlığımızın genel politikası, özellikle devlet koruması altında olan ve kurumlarımızda kalan çocuklarımızın mutlaka bir aile şefkatine, ebeveyn sevgisine muhtaç olduğu düşüncesidir. Mutlak surette ailelerin çocuklarımıza sahip çıkmasıdır. Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde devam eden Gönül Elçileri Projesi kapsamında ilimizde 26 koruyucu ailemiz yanında 34 çocuğumuz bulunmaktadır. Çocuklarımızı koruyucu ailelerin yanına yerleştirerek onlara sıcak bir aile ortamı yaşatmak istiyoruz. Bu çocukların bütün bakım ve gözetimi devlet kontrolündedir. Ayrıca devlet bu koruyucu ailelere de çocukların bakımını karşılamaları için ekonomik destek sunmaktadır. Koruyucu aile hizmeti çocuklarımızın geleceği için çok önemlidir. Bakanlığımız Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan Okul Destek ve Sosyal Uyum Projesi kapsamında ilimizde 140 çocuk faydalanmaktadır. Bu sebeple vatandaşlarımızı koruyucu aile olmaya davet ediyorum. Düzenlenen etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ederiz " diye konuştu. - ELAZIĞ