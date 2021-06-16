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Son Dakika | Ailelere sosyal medya uyarısı; çocuklarınızla birlikte içerik üretin - Son Dakika

Son Dakika | Ailelere sosyal medya uyarısı; çocuklarınızla birlikte içerik üretin

16.06.2021 10:33

Son dakika haber: Sosyal medya uygulamalarının belirli bir yaş sınırı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yavuz Samur, "Çocuklar sosyal medyada kendi içeriklerini oluşturmak istiyorsa tüketimden üretime geçiyordur" dedi.

Sosyal medya uygulamalarının belirli bir yaş sınırı olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yavuz Samur, "Çocuklar sosyal medyada kendi içeriklerini oluşturmak istiyorsa tüketimden üretime geçiyordur" dedi. Samur, ailelere sosyal medyada çocuklarıyla birlikte içerik üretmeleri önerisinde bulundu.

Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yavuz Samur, "Çocuk 13 yaştan küçükse sosyal medya uygulaması kullanamaz. Çocuklar sosyal medya uygulamalarını yaşlarını büyük göstererek kullanmaya çalışıyorlar. Bu durumu ebeveynler kontrol etmeli" diye konuştu.

"ÇOCUKLAR DA SOSYAL MEDYA KULLANABİLİR"

Çocuk 13 yaşından küçükse anne ve babası eşliğinde sosyal medya kullanabileceğini söyleyen Doç. Dr. Yavuz Samur, 'Ayarlar kısmından gizlilik ve güvenlik sekmeleriyle gereken düzenlemeyi yapmalıyız. Ayarlar kısmından çocuğa kimlerin yazabileceğini, resimlerine ve videolarına kimlerin ulaşabileceğini aileler belirleyebilir. Kısıtlı mod ayarıyla çocuğun karşısına çıkabilecek şiddet ve cinsellik içeren içeriklerden koruyabiliriz. Sosyal medya uygulamalarında çocuğun keşfet ekranına girdiğinde nelerden hoşlandığını çok rahatlıkla görebilirsiniz. Bunun üzerinden çocuğunuzla diyalog geliştirerek yönlendirebilirsiniz. Biz ebeveynler olarak nasıl sosyal medya kullanabiliyorsak, çocuklar da sosyal medya kullanabilirler" değerlendirmesinde bulundu.

"KIZ ÇOCUKLARI DAHA FAZLA SOSYAL MEDYA KULLANIYOR"

Yapılan araştırmalara göre kız çocuklarının daha fazla sosyal medya kullandığını söyleyen Samur, "Erkek çocukları ise daha fazla oyun oynamayı tercih ediyor. Çocuğun dilinden anlamak çok önemli. Bazen ebeveynler çocukları anlamakta zorluk yaşıyorlar. Çocukları daha iyi anlayabilmek için sosyal medyada neler yaptığına dair sohbet etmek gerekiyor. Sohbet esnasında çocuklarla sosyal medya dili oluşturmak gerekiyor. Bunları yaprak çocuğumuzun sosyal medyada neler tükettiğini öğrenmiş oluruz. Çocuğunuz TikToker ve Youtuber olmasında herhangi bir sıkıntı yok. Bu platformlar çocuğun yaratıcı içerik oluşturmasına da olanak sağlıyor. Çocuklar kendi içeriklerini oluşturmak istiyor olabilirler. Çocuklar tüketimden üretime geçiyor demektir. Çocukların oluşturduğu içerikleri birlikte değerlendirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

"KALİTELİ İÇERİKLER ÜRETEBİLİRSİNİZ"

Her paylaşılan içeriğin çok beğenilmesi gerektiğini düşünmenin yanlış olduğunu söyleyen Doç. Dr. Yavuz Samur sözlerine şöyle devam etti:

"Mümkün olduğunca çocuklara destek olmamız gerekiyor. Sosyal medya platformlarını kullanmak istiyorlarsa elinizden geldiğince destek olmalısınız. Çocuklarınızla birlikte kaliteli içerikler üretebilirsiniz. Sosyal medya uygulamaları için kaliteli videolar üretebilirsiniz."

"KISITLI MOD AÇIKSA KÖTÜ İÇERİKLER ELENİYOR"

Küçük yaştaki çocuklar Youtube gibi platformları televizyondan izlemesi gerektiğini söyleyen Samur sözlerini şöyle noktaladı:

"Televizyondan izlendiği zaman çocuğun izlediğini görebilir ve duyabilirsiniz. 13 yaşından büyük çocuklar için Instagram, TikTok ve Youtube gibi platformalar kullanılacaksa kısıtlı mod mutlaka açık olduğu zaman kötü içerikli videolar eleniyor. Kaliteli sosyal medya hesaplarını takip ederseniz çocuğunuzun karşısına hep bunlarla ilgili içerikler çıkacaktır. Ebeveyn olarak öncelikle kaliteli hesapları bulmaya çalışacağız. Yapay zeka ile yönetilen algoritmayı yönlendirmek için çok önemli bir tercih."

Son Dakika | Ailelere sosyal medya uyarısı; çocuklarınızla birlikte içerik üretin
Son Dakika | Ailelere sosyal medya uyarısı; çocuklarınızla birlikte içerik üretin
Son Dakika | Ailelere sosyal medya uyarısı; çocuklarınızla birlikte içerik üretin
Son Dakika | Ailelere sosyal medya uyarısı; çocuklarınızla birlikte içerik üretin

Sosyal Medya, Bilgisayar, Youtube, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Ailelere sosyal medya uyarısı; çocuklarınızla birlikte içerik üretin - Son Dakika


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