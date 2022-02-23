Son dakika haberi: Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi: Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi

23.02.2022 12:54

Edinilen son dakika haberine göre İstanbul'da bir kişi, aralarında husumet bulunan kayınvalidesinin bulunduğu binayı bastı.

İstanbul'da bir kişi, aralarında husumet bulunan kayınvalidesinin bulunduğu binayı bastı. Eşinin ailesinin kapıyı açmaması üzerine çılgına dönen adam, üst kattaki komşuyu silahla rehin aldı. Silahla etrafı tehdit edilen adam, Özel Harekat Polisleri tarafından uzaktan vurularak etkisiz hale getirildi. Ağır yaralanan saldırgan hastaneye kaldırılırken, saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar İhlas Haber Ajansı kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Şişli Kuştepe'de saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre Tugay Adak, aralarında husumet bulunan eşinin ailesiyle görüşmek üzere başka şehirden İstanbul'a geldi. Ardından kayınvalidesinin Şişli'deki evine giden Tugay Adak kapıyı çaldı. Defalarca kez çalmasına rağmen kapının açılmaması üzerine deliye dönen Adak ardından üst kattaki komşunun kapısına gitti.

Komşuyu rehin aldı

Kapıya çalan Adak, silahla kayınvalidesinin 3. katta bulunan komşusunu rehin aldı. Silahla etrafa tehditler savuran adamı görenler polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bir yandan güvenlik alırken, diğer yandan da saldırganı silahını bırakıp teslim olması için ikna etmeye çalıştı.

Saldırgan uzaktan vurularak etkisiz hale getirildi

İkna çabaları sonuç vermeyince devreye Özel Harekat Polisleri girdi. Operasyon için düğmeye basıldı. Özel Harekat Polisleri saldırganı uzaktan vurarak etkisiz hale getirdi. Ağır yaralanan saldırgan sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar İhlas Haber Ajansı kamerasına saniye saniye yansıdı

Öte yandan saldırganın etkisiz hale getirildiği anlar İhlas Haber Ajansı kameralarınca görüntülendi. Görüntülerde silahlı saldırganın etrafa tehditler savurduğu, ikna çabalarının ardından uzaktan vurularak etkisiz hale getirildiği görülüyor. - İSTANBUL

Son dakika haberi: Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi: Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi

YORUMLAR
500
Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı! Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı! Son dakika haberleri: Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine silahla giden kişi etkisiz hale getirildi Son dakika haberleri: Boşanma aşamasındaki eşinin ailesinin evine silahla giden kişi etkisiz hale getirildi

Şişli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi - Son Dakika


Son Dakika
13:25 Rusya-Ukrayna krizinde son durum: Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi!
13:09 Savaş başlamadan mülteciler konuşulmaya başlandı! Romanya: 500 bin Ukraynalı mülteci alabiliriz
13:03 Rusya-Ukrayna geriliminde arada kalan 80 bin Türk! İşgal tehdidi altındaki ülkede 3 milyona yakın Müslüman yaşıyor
12:52 İran, Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş ihtimalinden vazife çıkardı ve Avrupa'ya mesaj verdi: Gaz temin etme kapasitemiz var
12:48 Ukrayna'da asker röportaj verirken bomba patladı! Panik anları kamaralara yansıdı
12:43 Şişli'de hareketli anlar: Boşanma aşamasındaki eşini ve eşinin ailesini silahla rehin aldı!
11:32 Acil servisteki patlamada vücudunda yanıklar oluşan Gizem Eliftürk: Suçum olmadığı halde diri diri herkesin gözü önünde yandım
10:03 Her yerde 5 liranın üzerindeki notu yazan adamı arıyor: Fark etseydim almazdım
12:16 Rusya, dünyanın en büyük ülkelerinin yaptırım listesinde! İşte o liste
12:11 Esra Erol'da ortalık karıştı! Ceylan kayınpederine saldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 13:40:25. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi: Şişli'de komşuyu rehin alan silahlı saldırgan Özel Harekat Polislerince böyle etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement