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Ailesinin aracını kaçıran ehliyetsiz genç kaza yaptı: 5 yaralı - Son Dakika

Ailesinin aracını kaçıran ehliyetsiz genç kaza yaptı: 5 yaralı

03.10.2021 14:32

Ailesinin aracını kaçıran ehliyetsiz genç kaza yaptı: 5 yaralı Kayseri'nin Talas ilçesinde evin önünden ailesine ait otomobili kaçıran gencin yaptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Ailesinin aracını kaçıran ehliyetsiz genç kaza yaptı: 5 yaralı

KAYSERİ - Kayseri'nin Talas ilçesinde evin önünden ailesine ait otomobili kaçıran gencin yaptığı kazada 5 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Endürlük Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, ehliyetsiz sürücü A.K.E. iddiaya göre evinin önünden ailesinden habersiz otomobillerini kaçırdı. Arkadaşları ile beraber gezerken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 38 YD 939 plakalı otomobil yoldan çıkarak yol kenarındaki kum bariyerine çarptı. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte arkadaşları H.A., B.A., Y.Y. ve V.Y. yaralanırken, haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken, polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi aldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ailesinin aracını kaçıran ehliyetsiz genç kaza yaptı: 5 yaralı
Ailesinin aracını kaçıran ehliyetsiz genç kaza yaptı: 5 yaralı
Ailesinin aracını kaçıran ehliyetsiz genç kaza yaptı: 5 yaralı
Ailesinin aracını kaçıran ehliyetsiz genç kaza yaptı: 5 yaralı
Ailesinin aracını kaçıran ehliyetsiz genç kaza yaptı: 5 yaralı

Münir Karaloğlu, Kayseri, Polis, Talas, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ailesinin aracını kaçıran ehliyetsiz genç kaza yaptı: 5 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ailesinin aracını kaçıran ehliyetsiz genç kaza yaptı: 5 yaralı - Son Dakika
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