Son dakika: AK Parti Ankara İl Başkanlığı, Adnan Menderes ve "demokrasi şehitleri"ni andı - Son Dakika

AK Parti Ankara İl Başkan Yardımcısı Cemal Güngör, "17 Eylül'ün karanlık gecesinin 60'ıncı yılında surda bir gedik açarak nesillere yol veren, daha demokratik ve özgür bir ülkede yaşayabilmemiz için canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz." dedi.

Güngör, AK Parti Ankara İl Başkanlığı binası önünde, Adnan Menderes ve yol arkadaşlarının idam edilişinin 60'ıncı yılı dolayısıyla partililerle düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de toplumsal ve siyasi unsurlarıyla birlikte ilk darbenin 27 Mayıs 1960'ta gerçekleştirildiğini, bu dönemin ülkede darbelerin başlangıcı olarak tarihin tozlu sayfalarında yerini aldığını belirtti.

Güngör, 1950'de iktidara gelen Adnan Menderes ile yol arkadaşlarının, milletin milli ve manevi değerlerini Anadolu coğrafyasından silmeye çalışan CHP iktidarının anti demokratik uygulamalarını rafa kaldırdığını, Türkiye'ye çağ atlattığını, milletin milli, manevi değerlerini iadeiitibar ettiğini söyledi.

Takvimler 27 Mayıs 1960'ı gösterdiğinde, milli iradenin yüksek teveccühüyle dönemin tek parti zihniyetini geride bırakarak iktidara gelen Demokrat Partinin darbeci, vesayetçi zihniyet tarafından alaşağı edildiğini söyleyen Güngör, "1961 Eylül'ünde ise Adnan Menderes ve arkadaşları Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ile Maliye Bakanı Hasan Polatkan mizansen yargılamalar sonucu idam sehpasına çıkarılmış, aileleriyle helalleşmelerine dahi izin verilmeyen milletin evlatları, idam sehpasında bile milletimizin saadetini düşünerek hayata veda etmişlerdir." diye konuştu.

27 Mayıs'ta başlayan darbelerin 12 Eylül, 12 Mart, 28 Şubat ile devam ettiğini dile getiren Güngör, şunları kaydetti:

"27 Mayıs e-Muhtırası, 15 Temmuz darbe girişimiyle uyandırılmaya çalışılan bu karanlık odaklar, aziz milletimizin 15 Temmuz gecesi gösterdiği kararlılık ile sekteye uğratılmış ve ilelebet engellenmiştir. Türkiye'de darbeler tarihi bir daha açılmamak üzere 16 Temmuz sabahı itibarıyla kapanmıştır. Sahneye konulmak istenen oyunlara, Türkiye'ye diz çöktürmek istenen her eyleme karşı milletine ve hizmetine sevdalı kadrolar ile Cumhurbaşkanımız ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye, demokrasi düşmanlarına en büyük dersi vermiştir.

Kişiler değişse de asırlardır süregelen oyunların farkında olan bizler, halkımızla birlikte hak mücadelemizi sürdürmeye, ülkemizi her çeşit saldırıya karşı müdafaa etmeye devam edeceğiz. 17 Eylül'ün karanlık gecesinin 60'ıncı yılında surda bir gedik açarak nesillere yol veren, daha demokratik ve özgür bir ülkede yaşayabilmemiz için canlarını feda eden Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan başta olmak üzere tüm demokrasi şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Demokrasimize ve irademize düşman olan şer odaklarını hiçbir zaman unutmayacağız."