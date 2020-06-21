Son dakika! AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman: "CHP BUDO konusunda kamuoyunu yanıltıyor" - Son Dakika

Son dakika! AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman: "CHP BUDO konusunda kamuoyunu yanıltıyor"

Son dakika haberleri... AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ve CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın BUDO konusunda kendi oluşturdukları sorunu yine kendileri çözmüş gibi açıklamalar yaparak kamuoyunu yanıltmaya çalıştıklarını söyledi.

Son dakika! AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman:

AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ve CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın BUDO konusunda kendi oluşturdukları sorunu yine kendileri çözmüş gibi açıklamalar yaparak kamuoyunu yanıltmaya çalıştıklarını söyledi.


AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nın sosyal medya hesaplarından yazılı bir açıklama yapan Ayhan Salman, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa İl Başkanı İsmet Karaca ve CHP'li Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'ın Bursa kamuoyunu yanıltan açıklamalar yaptığını bildirdi. İl Başkanı Salman, CHP'li başkanlar Karaca ve Türkyılmaz'ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından BUDO'nun kullandığı iskeleye yapılmak istenen fahiş zammı gizlemek için sanki BUDO satılıyor ve kapanıyormuş algısı oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Salman, Karaca ve Türkyılmaz'ın Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin itirazları sonrasında da İBB'nin attığı geri adımı da sanki İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşüp zammı geri almaya ikna etmişler gibi kahraman edası ile Bursa ve ülke kamuoyunu yanıltmaya yeltendiklerini ifade etti.


Ayhan Salman sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım şöyle: "Yine bir CHP komedisi


şecaat arz ederken sirkatin söylemek bu olsa gerek! 2016 yılından bu yana Bursalı hemşerilerimize hizmet veren BUDO'nun İstanbul ayağındaki iskele için, yıllardır süren anlaşmayı yeni koşullar dayatarak feshetmekle ihtar eden İBB Şehir Hatları yönetiminin dayatmasından geri dönmesini sağlamak, Bursa'ya hizmet değil olsa olsa geri adım atmaktır. 31.12.2019 tarihine kadar BUDO gelirlerin yüzde 3'ü nispetinde kira bedeli ödeyerek kullanılan Eminönü iskelesi için, yeni yönetim, minimum yıllık 750 bin TL olmak koşulu ile gelirin yüzde 5'ini talep etti ve kabul edilmediği takdirde tahliye işlemlerinin başlatılacağını ihtar etti. Bu gelişme yıllık kira ödemesinde enflasyon hariç minimum yüzde 66 zam anlamına gelmektedir. Deniz ulaşımında tekel oluşmasının ne tür sonuçlar doğuracağı herkesçe malumdur. Tamamen hizmet odaklı olarak yürütülen BUDO seferlerine ek maliyet getirecek talep BURULAŞ avukatlarınca açık bir şekilde reddedilmiştir. Sürekli aslı astarı olmayan BUDO kapatılacak iddialarını dile getirip, BUDO'yu kapattırmayız diyenler, İBB cenahından gelen bu ihtar ile panikleyip konuyu çözüyoruz edasıyla rol çalmaya çalışıyorlar. Kendi oluşturdukları sorunu yine kendileri çözmüş gibi açıklamalar yaparak kamuoyunu yanıltmaya çalışıyorlar. Bursa Büyükşehir Belediyesinin asla kabul etmediği dayatmalardan geri adım atmak suretiyle sergilenen, lütufta bulunulmuş tavrı derhal bırakılmalı ve Bursa ve İstanbul'da yaşayan hemşerilerimizden derhal özür dilenmelidir" - BURSA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ayhan Salman, AK Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.06.2020 11:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman: 'CHP BUDO konusunda kamuoyunu yanıltıyor' - Son Dakika

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