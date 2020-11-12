Son Dakika | AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen'in Kovid-19 testi pozitif çıktı
12.11.2020 10:27
Son dakika haberler: AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
AK Parti Bursa Milletvekili Refik Özen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Özen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dün yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını bildirdi.
Süreci hafif hastalık belirtileriyle geçirdiğini kaydeden Özen, "İnşallah tedavi ve dualarınızla bir an önce atlatıp aranıza dönmüş olacağım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyarak inşallah bir an önce bu salgından kurtuluruz." ifadelerini kullandı.
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