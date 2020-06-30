Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu - Son Dakika

Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kararlıyız" dediği çoklu baro sistemini öngören düzenleme, AK Parti tarafından TBMM'ye sunuldu.

AK Partili Cahit Özkan, Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına sunduklarını bildirdi.

Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
Son Dakika: Koronavirüsün etkisiyle mayıs ayında ihracat %40,9, ithalat ise %27,8 azaldı
Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu

Cahit Özkan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Büyük bir titizlikle hazırladığımız düzenlemenin sonuna geldik.

Barolar yeni avukatları mesleğe hazırlayamıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir baroları özellikle avukatların ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Yasada belirlenen tanıma hizmet edemiyor.

Avukat sayının arttığı ortada. Avukat stajının sembolik ve şekli anlamda prosedüre dönüşmesine neden olmuştur.

İstanbul, Ankara ve İzmir baro başkanları, üye avukatların yüzde 20 oyla yönetime geldiği görülmektedir.

Üye sayısı 5 binden fazla olan illerde birdeb fazla baro olabilecek.

Barolarla ilgili düzenlemeyi yapmak şart olmuştu. 28 maddeden oluşan teklifi Meclis'e sunduk.

2 bin avukatın bir araya gelerek kuracağı baro, şu anda 72 ilde bulunan barodan daha büyük bir baro olacağı anlama geliyor.

2020 yılının Ekim ayında bu düzenlemenin yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Her baro Barolar Birliği'nde üç delege ve bir başkanla temsil edilecek.

Cahit Özkan, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 10:18 

Son Dakika Güncel Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu - Son Dakika

Son Dakika

10:11 Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi 10:03 Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak 09:43 Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu 09:23 "Kendi yatağımda aldatıldım" diyen Merve Bayraktar, Ufuk Bayraktar'ın başka kadınlarla konuşmalarını ifşa etti 09:01 Maske üretiminde kullanılan kumaşlardaki ilave gümrük vergisi sıfırlandı 08:25 Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu 22:35 Koronavirüs salgını 2021 Cenevre Otomobil Fuarı'nı iptal ettirdi 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:04 Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi 19:39 The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor 19:11 Kısa çalışma ödeneği nedir, şartları neler? İşte merak edilenler 17:38 Ekmek almak için markete giden genç kız kurşunların hedefi oldu 17:21 Messi, teknik direktör Quique Setien ve yardımcısını yok saydı 14:13 Sevgilisini öldürtüp köpeklere yem eden Bruno Fernandes'in köpekli paylaşımı tepki topladı
Arda Turan'ın Barcelona ile olan sözleşmesi resmen sona erdi
10:11
Telefon kayıtları ifşalanan Trump, Erdoğan'la görüşmesinde Angela Merkel'e hakaret etmiş: Salak
10:03
Son Dakika: Koronavirüsün etkisiyle mayıs ayında ihracat %40,9, ithalat ise %27,8 azaldı
09:59
Fenerbahçe'nin efsane isimleri Emre Belözoğlu, Alex de Souza ve Volkan Demirel için jübile maçı oynanacak
09:56
CHP, internet medyası çalışanlarına basın kartı verilmesi için Meclis'e kanun teklifi sundu
09:47
Topkapı Sarayı'nda tarihe geçecek restorasyon skandalı
09:44
Koronavirüsten korunma yöntemi Haliç'te martının ölümüne neden oluyordu
09:42
Derby County forması giyen Andre Wisdom, bıçaklı saldırıya uğradı ve hastaneye kaldırıldı
09:33
Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti
09:30
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 10:33:09. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: AK Parti çoklu baro düzenlemesini içeren kanun teklifini TBMM'ye sundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]