Son Dakika: AK Parti'de büyük kongre günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan salon önünde toplanan kalabalığa hitap ediyor - Son Dakika

Son Dakika: AK Parti'de büyük kongre günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan salon önünde toplanan kalabalığa hitap ediyor

Son Dakika: AK Parti\'de büyük kongre günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan salon önünde toplanan kalabalığa hitap ediyor
Son Güncelleme: 07.10.2023 11:26

Son dakika: AK Parti'de büyük kongre günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan salon önünde toplanan kalabalığa hitap ediyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti 4. Olağanüstü Büyük Kongresi başladı. Eşi Emine Erdoğan'la birlikte kongrenin yapılacağı salona gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongreye ülkenin dört bir yanından yoğun bir katılım gerçekleştirildi. Salonun hınca hınç dolmasının yanında dışarıda da büyük bir kalabalık oluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dışarıda kendisini bekleyen vatandaşlara hitap ediyor.

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AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: AK Parti'de büyük kongre günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan salon önünde toplanan kalabalığa hitap ediyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: AK Parti'de büyük kongre günü! Cumhurbaşkanı Erdoğan salon önünde toplanan kalabalığa hitap ediyor - Son Dakika
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