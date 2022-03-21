Son Dakika: AK Parti'den Adana'daki izinsiz gösterilerde polisin sert müdahalede bulunmasına tepki: Kabul edilemez
21.03.2022 18:00
Son dakika: Adana'da kapatılan Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyelerinin izinsiz yürüyüşüne polis müdahale etti. Olayların ardından sert müdahalede bulunan polisler hakkında soruşturma başlatılırken konuyla ilgili bir tepki de AK Parti'den geldi. MYK toplantısı sonrası konuşan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Orantısız güç kullanılması kabul edilemez. Sert müdahalede bulunanlarla ilgili soruşturma başlatıldı." dedi.
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21.03.2022 18:16:24. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: AK Parti'den Adana'daki izinsiz gösterilerde polisin sert müdahalede bulunmasına tepki: Kabul edilemez - Son Dakika