Son Dakika! AK Parti'den revize, OHAL yetkilerinin kullanılma süresi 3 yıldan 1 yıla indirildi - Son Dakika

OHAL sonrası yetki uzatılması için kanun teklifinde revizyona gidildi. TBMM'de basın toplantısı düzenleyen AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meclis'te görüşmeleri devam eden torba yasa olarak bilinen 25 maddelik teklif hakkında bilgi veren AK Partili Turan, gözaltı süresi ve ihraçla ilgili maddeleri içeren kanun tekliflerinin, yürürlükte kalma sürelerinin 3 yıldan 1 yıla indirildiğini söyledi.

"MUHALEFETİN ELEŞTİRİLERİNE NEDEN OLMUŞTU"

Turan ayrıca şunları söyledi: "3 yıllık süre muhalefet tarafından eleştirilere neden olmuştu. 3 yıllık süre 1 yıla indirilmiş oldu. Aynı zamanda gözaltı süreleri de 12 güne kadar çıkarılabiliyordu. Bu karar da 3 yıllık bir süre içinde yapılacaktı. Alınan karar doğrultusunda 3 yıl değil 1 yıl için geçerli olacak.

AK Parti'nin kanun teklifi bugün görüşülmeye başlanacak ancak bu ilgili maddelere gelindiğinde TBMM Genel Kurulu'na verilen değişiklikler yapılmış olacak."

TERÖR BAĞLANTILI İHRAÇLARDA SÜRE SINIRLAMASI

Terör örgütleriyle mücadele kapsamında kamu görevlilerinin görevden uzaklaştırılması, ihracı, rütbelerin geri alınması, mesleğe ilişkin unvanların kullanılmaması 31 Temmuz 2021'den itibaren 3 yıl daha uzatılıyordu. Bu düzenlemede süre uzatımı 3 yıl değil 1 yılla sınırlandı.

Öte yandan Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kayyum olarak atanmasına ilişkin hüküm 31 Temmuz 2021 tarihinden itibaren 3 yıl daha uygulanmasının öngören düzenlemede ise değişikliğe gidilmedi.



