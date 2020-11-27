Son Dakika | AK Parti Didim İlçe Başkanı Subaşı, 18 yılda yapılan hizmetleri anlattı - Son Dakika

Son Dakika | AK Parti Didim İlçe Başkanı Subaşı, 18 yılda yapılan hizmetleri anlattı

27.11.2020 11:59
Son Dakika | AK Parti Didim İlçe Başkanı Subaşı, 18 yılda yapılan hizmetleri anlattı, System.String[]

Son dakika gündem haberi: AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, düzenlediği basınla buluşma toplantısında AK Parti hükümetlerinin 18 yılda Didim'e yaptığı yatırım ve hizmetleri anlattı.

AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, düzenlediği basınla buluşma toplantısında AK Parti hükümetlerinin 18 yılda Didim'e yaptığı yatırım ve hizmetleri anlattı. Subaşı "Didim için çalışmaya devam edeceğiz. Bu hizmetlerin daha fazlasını ilçemize kazandırmaya gayret ediyoruz" dedi.

AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı ilçe binasında basınla bir araya geldi. Kahvaltılı basın buluşmasına Subaşı'ya ilçe yöneticileri ile ana kademe yöneticileri eşlik etti. Kahvaltının ardından konuşan Ak Parti Didim ilçe başkanı Maşallah Subaşı 18 yılda Didim'e hükümetin bir çok yatırım ve hizmeti olduğunu ifade ederek dönem dönem bunları dile getirdiklerini ifade etti.

"Yatırımları tek tek anlattı"

Eğitim'den sağlığa, tarımdan ana yatırımlara kadar bir çok konuya değine Subaşı "Didim'de eğitim anlamında 201 derslikli okul kazandırdık. 10 derslikli bir okulun ortama maliyeti 7 ila 10 milyon TL arası; toplam 200 milyon TL'nin üzerinden bir yatırım yapıldı. Bu yatırımlar içerisinde ana okulları, ilk ve ortaokul, lise ve pansiyonlar yer alıyor. Bunun dışında Akbük'te Sağlık merkezi ve 112 istasyonu, Didim merkezde 1 ve 2 no'lu aile sağlığı merkezleri, sağlık yaşam merkezi ve Didim Devlet Hastanesi'nin acil servisi ve 112 istasyonu yer alıyor. Ayrıca İlçe Tarım müdürlüğü binası, SGK binası, PTT binası, SGM binası da yapılan yatırımlar arasında. Bunun dışında Akyeniköy'de 2 adet rüzgar enerji santrali bulunuyor. KÖYDES projeleriyle köy yolları yapıldı. 23 km'lik Didim-Akbük duble yol çalışması tamamlandı. Akyeniköy'e TOKİ evleri kazandırıldı. Denizköy, Yalıköy ve Akbük'e birer adet halı saha yapılarak tahsis edildi. Denizköy'e bir adet düğün salonu yapıldı. Spor anlamında suni çim saha yapılarak kullanıma açıldı. Ayrıca yap işlet devret modeliyle D-Marin Didim'e kazandırıldı. Akyeniköy ve Akköy'de 550 çiftçiye 28'er dönüm reform arazileri dağıtıldı. Bunun dışında 2018-2019 yılı döneminde çiftçilerimiz Didim özelinde 11 milyon 300 bin TL destek sağlandı" dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Subaşı daha sonra basınla birlikte ilçeye kazandırılan bazı yatırımları yerinde ziyaretler edip, maliyetler ve yapımlarıyla ilgili bilgiler aktardı. - AYDIN

Son Dakika | AK Parti Didim İlçe Başkanı Subaşı, 18 yılda yapılan hizmetleri anlattı
Son Dakika | AK Parti Didim İlçe Başkanı Subaşı, 18 yılda yapılan hizmetleri anlattı
Son Dakika | AK Parti Didim İlçe Başkanı Subaşı, 18 yılda yapılan hizmetleri anlattı

AK Parti, Yatırım, Subaşı, Didim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | AK Parti Didim İlçe Başkanı Subaşı, 18 yılda yapılan hizmetleri anlattı - Son Dakika


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