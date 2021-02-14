Son dakika... AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, "Sosyal Koruma Kalkanı"nın ayrıntılarını paylaştı - Son Dakika

Son dakika... AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, "Sosyal Koruma Kalkanı"nın ayrıntılarını paylaştı

14.02.2021 11:33
Son dakika... AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay,

Edinilen son dakika gelişmesine göre AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Sosyal Koruma Kalkanı'na ilişkin güncel verileri paylaştı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Sosyal Koruma Kalkanı'na ilişkin güncel verileri paylaştı.

Günay, yaptığı yazılı açıklamada, Eskişehir için 3 fazda gerçekleşen sosyal destek programı ödemelerinde tutarın 47 milyon 921 bin lirayı bulduğunu, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm Kampanyası" ile 18 bin 287 haneye 18 milyon 287 bin liralık ödeme gerçekleştirildiğini aktardı.

Kısa çalışma ödeneğinde Eskişehir için 298 milyon 697 bin lira ödeme yapıldığını duyuran Günay, "25 bin 25 çalışan için 76 milyon 85 lira. 47 bin 269 çalışan için 51 milyon 459 bin liralık işsizlik ödeneği ödemesi gerçekleştirildi. 35 bin 667 kişiye ise 31 milyon 217 lira normalleşme desteği ödemesi yapıldı." ifadelerini kullandı.

Milletvekili Günay, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Devletimiz milletimizin yanında. Olması gereken de bu. Zor zamanlardan geçiyoruz. Pandemi yalnızca şehrimizde veya ülkemizde değil, tüm dünyada birçok açıdan büyük sıkıntılara yol açıyor. Çok şükür sağlık sistemimizin dünyanın birçok ülkesinden çok daha gelişmiş olmasından ve öngörülü şekilde yapılan yatırımlar sayesinde sağlık açısından bu pandemiyi karşıladık diyebiliriz. Tabii önceliğimiz bu dönemde sağlık ancak bir yandan da ekonomide çarkların dönmesi gerekiyor. Bununla alakalı devletimiz milletimizin yanındadır ve var gücüyle çalışmaktadır. Yalnızca Eskişehir'e sosyal koruma kalkanı çerçevesinde 523 milyon 577 bin liralık destek ödemesi yapılmış. Ülke genelinde bu tutar 52 milyar 720 milyon 89 bin lira. Daha iyisi için daha parlak bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz. İnşallah hep birlikte bugünleri de atlatacağız. Eskişehir adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve ilgili bakanlarımıza teşekkür ediyorum."

Emine Nur Günay, Milletvekili, Eskişehir, AK Parti, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay, 'Sosyal Koruma Kalkanı'nın ayrıntılarını paylaştı - Son Dakika Ekonomi


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