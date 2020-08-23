Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den "küresel ısınma" vurgusu Açıklaması - Son Dakika

Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den "küresel ısınma" vurgusu Açıklaması

Son dakika haberi: AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Giresun'daki sele ilişkin, "Herkes tabiatı tahrip ediyor.

Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Giresun'daki sele ilişkin, "Herkes tabiatı tahrip ediyor. Tabiatı tahrip ettikçe tabiatın dengesi bozuluyor. Tabiat da dönüp insanoğlundan intikam alıyor." dedi.

Erciyes Üniversitesinde (ERÜ) yapımı devam eden ve yüzde 40'ı tamamlanan ERÜ Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesinde incelemelerde bulunan Özhaseki, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, neredeyse 1,5 yıl önce başlayan ve büyük ümitlerle yola koyuldukları inşaatı gezdiklerini söyledi.

"Önce 2 bin metre bir inşaat alanı olursa ERÜ'ye yeter, kan kanseri olmuş çocuklara ilik nakli burada yapılır" diye düşündüklerini belirten Özhaseki, daha sonra İstanbul'daki hayırseverlerin de desteğiyle bugün geldikleri noktada 10 bin metre inşaat alanı olan kocaman bir hastane yaptıklarını anlattı.

Özhaseki, inşaatın devam ettiğini dile getirerek, "Burada 40 özel oda dizayn ediliyor. Bu, Kayseri'nin ihtiyacına cevap vermenin çok ötesinde bir şey. Tüm Türkiye'den gelecek yavrularımızın ilk nakli olacağı enfes bir hastane oluyor. İnşallah Kayseri'ye bunu kazandırdığımız zaman bir taraftan yavrularımız tedavi olacak, artık anneler ağlamayacak, bir taraftan da yurt dışından gelen her türlü hasta burada tedavi olup müthiş şekilde sağlık turizmine katkısı bulunacak." diye konuştu.

Pandemi nedeniyle biraz geciktiklerini ifade eden Özhaseki, gelecek yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda açılış yapmayı ümit ettiklerini söyledi.

"Acı verici bir olay"

Özhaseki, Giresun'daki selde hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyerek, hadisenin son derece üzücü olduğunu belirtti.

Küresel ısınmanın artık bir gerçek olduğunu bilip ona göre davranılması gerektiğine işaret eden Özhaseki, şunları kaydetti:

"Herkes tabiatı tahrip ediyor. Tabiatı tahrip ettikçe tabiatın dengesi bozuluyor. Tabiat da dönüp insanoğlundan intikam alıyor. Çok net. Küresel ısınma dediğimiz şey sadece böyle bir konuşma ya da bilimsel toplantılarda sosyetenin konuştuğu bir hadise değil, bir gerçeklik. Bu gerçekliği bilerek yaşamak durumundayız. İkincisi, Karadeniz tarafında o kadar çok derelerin içerisine, bina yapılmaması gereken yerlere on yıllardır yapılan binalar var. İşte onları siz göz ardı ederseniz yarın bir gün de ağlamakla karşı karşıya gelirsiniz. Müthiş şekilde acı verici, hüzün verici bir olay."

Karadeniz'deki doğal gaz keşfi

Karadeniz'de Türkiye'nin 6-7 senelik ihtiyacını karşılayacak 320 milyar metreküplük doğal gaz rezerviyle karşılaştıklarını anımsatan Özhaseki, bunun devamının geleceğini söyledi.

Bundan dolayı son derece mutlu olduklarını dile getiren Özhaseki, "Bayram ediyoruz. Bu ülkeye olabilecek her bir güzelliğin yanında biz nara atarız, seviniriz. Allah'a şükrederiz. Asıl tehlikeli olan ülkeye bir iyilik olacağı zaman, 'A bu da AK Parti'ye yarayacak, bu da Recep Tayyip Erdoğan'a yarayacak.' diyenler var ya Allah onlara yardım etsin. Allah onların kalplerine iyilik versin, merhamet versin. Bu ülkeyi, bu ülkenin insanını sevsinler. Duamız, temennimiz bu." ifadelerini kullandı.

Özhaseki'ye ziyaretinde Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve bazı ilçe belediye başkanları eşlik etti.

Mehmet Özhaseki, AK Parti, Giresun, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 16:05

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki'den 'küresel ısınma' vurgusu Açıklaması - Son Dakika

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