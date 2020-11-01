Son Dakika | AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Burhan Kuzu'ya rahmet diledi - Son Dakika

Son Dakika | AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Burhan Kuzu'ya rahmet diledi

01.11.2020 10:23
Son Dakika | AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Burhan Kuzu'ya rahmet diledi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'ya Allah'tan rahmet diledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'ya Allah'tan rahmet diledi.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli yol ve dava arkadaşımız, akademik ve siyasi şahsiyeti ile seçkin bir yeri olan Burhan Kuzu hocamızı kaybetmenin derin hüznü içerisindeyiz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son Dakika | AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Burhan Kuzu'ya rahmet diledi - Son Dakika


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