Son Dakika | AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Burhan Kuzu'ya rahmet diledi
01.11.2020 10:23
Son dakika gelişmesine göre AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'ya Allah'tan rahmet diledi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu'ya Allah'tan rahmet diledi.
Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli yol ve dava arkadaşımız, akademik ve siyasi şahsiyeti ile seçkin bir yeri olan Burhan Kuzu hocamızı kaybetmenin derin hüznü içerisindeyiz. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.
Son Dakika Azerbaycan'ın yardım ettiği 85 yaşındaki Ermeni kadına Ermenistan işkence yaptı Son dakika! AK Parti eski milletvekili Burhan Kuzu, koronavirüsten hayatını kaybetti Emine teyzenin torunu Çınar Eren'in cansız bedenine ulaşıldı Tuvana Türkay'ın da koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı Bolu'ya mevsimin ilk karı düştü Son Dakika! İzmir'deki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 49'a yükseldi Anne ve 3 çocuğu enkaz altından çıkarılmıştı! Sağ kurtarılan bir çocuk hastanede hayatını kaybetti Şarkıcı Doğuş'tan kan donduran itiraflar: Birini öldürmeye teşebbüs ettim