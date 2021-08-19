Üye Girişi
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: "Kimse selden kütük aşırmaya kalkmasın" - Son Dakika

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: "Kimse selden kütük aşırmaya kalkmasın"

19.08.2021 20:11

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: "Kimse selden kütük aşırmaya kalkmasın" AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Bu tür durumlardan kimse siyaset yapmaya kalkmasın.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: "Kimse selden kütük aşırmaya kalkmasın"

SİNOP - AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, "Bu tür durumlardan kimse siyaset yapmaya kalkmasın. Siyaset için kendisine malzeme çıkarmasın. Türkçe'nin iki tane güzel deyimi var. Hiç kimse yangına körükle gitmesin. Kimse selden kütük aşırmaya kalkmasın" dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesini ziyaret etti. Sanayi sitesinde incelemelerde bulunan Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, burada selde dükkanları sular altına kalan esnafı dinledi. Bölgenin durumun yakından gören Kurtulmuş, daha sonra kriz merkezine geçerek durum değerlendirmesi gerçekleştirdi.

Yaptığı ziyaretle ilgili konuşan Numan Kurtulmuş, "Parti olarak buradaki çalışmaları yerinde görmek ve gözlemlerimizi yapmak için buradayız. Bu felaketin ilk anından itibaren, Cumhurbaşkanımızın yüksek koordinasyonunda, liderliğinde bütün kurum ve kuruluşlar sahada çalışmalarını sürdürdüler. İlgili bakan arkadaşlarımız tabiri caizse burada kamp kurdular. Buradaki koordinasyonun sağlanması için devletimiz, bu ilçeye Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı'yı, bir mahalleye de kaymakam arkadaşımızı tayin etmiş. Bütün koordinasyon ciddi bir şekilde yapılıyor. Bakanlıklarımız, AFAD, Kızılay bütün kurum ve kuruluşlarımız son derece ciddi bir sorumluluk duygusu ile canla başla yerine getirmeye çalışıyorlar. Ayancık'ta da fevkalade büyük bir hasarın olduğunu gördük. Vatandaşların dertlerini dinleme imkanımız oldu. Köy yollarından geldik. Bu köy yollarının hepsinin bir müddet evvel kapalı olduğunu ama kısa bir süre içinde açılarak ulaşımın sağlandığını gördük" diye konuştu.

Bölgedeki gelişmeler için takipte olacaklarını belirten Numan Kurtulmuş, "Biz sadece güçlü bir devlet geleneğine sahip değil, aynı zamanda milletinin her bir ferdinin gönlünde yüksek bir hamiyet duygusu olan bir milletiz. Güçlü bir devlet olursunuz ama milletimi hamiyet duygusuna sahip değilse onun bir manası olmaz. Bir işlevi olmaz. Burada gerçekten devlet tüm gücünü milletin samimi hamiyetperverlik duygularıyla birlikte görüyoruz. Bundan sonra herkeste emin olsun. Bizde geldik gördük. Ben ve bütün arkadaşlarım bundan sonraki süreçte bizde sorumluluk sahibi olduk. Gördüklerimi takip etmek konusunda. Bundan sonra inşallah yaraların sarılması için el birliğiyle hareket edilecek ve en kısa sürede bunlar fazlasıyla yerine getirilecektir" şeklinde konuştu.

Afetlerin siyaset malzemesi yapılmaması gerektiğini deyimle anlatan Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, "Bu tür durumlar aslında bizim birlik ve beraberlik duygularımızın pekiştiği, dayanışmamızın fiilen sahada da gösterildiği müstesna zamanlardır aynı zamanda. Onun için bu tür durumlardan kimse siyaset yapmaya kalkmasın. Siyaset için kendisine malzeme çıkarmasın. Türkçe'nin iki tane güzel lafı var. Deyimi var. Hiç kimse yangına benzinle gitmesin. Yangına körükle gitmesin. Kimse selden kütük aşırmaya kalkmasın. Bu milletimiz birlik beraberlik içerisinde bu yaraların hepsini saracaktır. O acılar geride kalacaktır. Vefat eden bütün kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda kayıp olan kardeşlerimizin de en kısa sürede bulunmasını temenni ediyorum. Bazı köylerimiz, Babaçay köyü bunlardan bir tanesi. Neredeyse haritadan silinmiş. Bunların hepsini devlet fazlasıyla yerine getirecektir. Bunları fazlasıyla telafi edecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın" ifadelerini kullandı.

"Sel ağzından kütük kapmak" deyimi; çok güç bir işi becermeye çalışmak, başkasının uğradığı yıkımdan çıkar sağlamaya çalışmak, geçici bir felaketten kendine çarçabuk fayda sağlamak anlamlarında kullanılmaktadır.

AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Kimse selden kütük aşırmaya kalkmasın
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Kimse selden kütük aşırmaya kalkmasın
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Kimse selden kütük aşırmaya kalkmasın
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Kimse selden kütük aşırmaya kalkmasın
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Kimse selden kütük aşırmaya kalkmasın
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Kimse selden kütük aşırmaya kalkmasın
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Kimse selden kütük aşırmaya kalkmasın
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Kimse selden kütük aşırmaya kalkmasın
AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: Kimse selden kütük aşırmaya kalkmasın

Numan Kurtulmuş, AK Parti, Ayancık, Siyaset, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: 'Kimse selden kütük aşırmaya kalkmasın' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: PCR testleri devlet ve üniversite hastanelerinde ücretsiz yapılacak 20:19 Son Dakika: PCR testleri devlet ve üniversite hastanelerinde ücretsiz yapılacak Giresunspor, Joseph William Champness'i kadrosuna kattı! 24 yaşındaki futbolcunun şarkısını milyonlar dinliyor 19:45 Giresunspor, Joseph William Champness'i kadrosuna kattı! 24 yaşındaki futbolcunun şarkısını milyonlar dinliyor Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmayan öğretmenlerden haftada iki kez test yaptırmasını isteyeceğiz 19:22 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Aşı olmayan öğretmenlerden haftada iki kez test yaptırmasını isteyeceğiz
Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu 18:55 Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu'nun son halini görenler annesine benzetti 18:14 Erdal Beşikçioğlu'nun kızı Derin Beşikçioğlu'nun son halini görenler annesine benzetti 28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek 17:16 28 Şubat davasında cezası netlik kazanan 14 emekli askerin rütbeleri sökülecek
Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı 16:11 Taliban toplu infaz yaptı! Kurşuna dizilen Afganlar çukura atıldı Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi 14:38 Biden'a Afganistan'da uçaktan düşüp can veren insanlar hatırlatıldı, cevabı tepkilere sebep oldu: 4-5 gün önceydi

Son Dakika Haberleri
18:55 Kötü kokular gerçeği ortaya çıkardı! İzmir'de boş arazide ceset bulundu
18:48 Fatih Terim'den sürpriz tercih! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu
18:39 Beşiktaş'ın golcüsü Michy Batshuayi: Sergen Yalçın'ın Chelsea'ye attığı golleri izleyeceğim
18:36 Girdiği evde karı-kocaya bıçak çekip hırsızlık yaptı! Yakalanınca gazetecilere hakaret savurdu
18:15 11 çocuk doğuran kadın, çocuklarını ayırt etmek için renk yöntemini kullanıyor
18:03 Bozkurt Belediyesi herkesi duygulandıran müzikle "Selden önce ve sonra" videosunu paylaştı
18:01 Nusret Gökçe'ye 5 çalışanı ABD'de dava açtı! 70 saat fazla çalışıp tuvalet dahi temizlediler
17:55 Konyaspor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna almaya çok yakın
17:48 Son Dakika: ABD'de Kongre Kütüphanesi ve çevresi, bombalı saldırı ihtimali sebebiyle boşaltıldı
17:34 PSG 7 dakikada 150 bin, 24 saatte ise 832 bin adet Messi forması sattı! Ronaldo'nun rekoru yıkılmış oldu
Muslera kaleci vuruşunda rakip futbolcuya pas verdi, ortalık yıkıldı! Performansı yerden yere vuruluyor Muslera kaleci vuruşunda rakip futbolcuya pas verdi, ortalık yıkıldı! Performansı yerden yere vuruluyor         
20:33
Aşısızların canını sıkacak uygulama! Toplu alanlara girebilmek PCR testi zorunlu olacak Aşısızların canını sıkacak uygulama! Toplu alanlara girebilmek PCR testi zorunlu olacak         
20:12
Ocağın düğmesini açık unutup yatan vatandaşın gazetecilere sözleri şaşkınlık yarattı: Ben kolay ölmem Ocağın düğmesini açık unutup yatan vatandaşın gazetecilere sözleri şaşkınlık yarattı: Ben kolay ölmem         
19:38
Taliban, NATO ve ABD ile çalışan kişileri yakalamak için ailelerini öldürmekle tehdit ediyor Taliban, NATO ve ABD ile çalışan kişileri yakalamak için ailelerini öldürmekle tehdit ediyor         
18:56
Fatih Terim'den sürpriz tercih! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu Fatih Terim'den sürpriz tercih! Randers-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu         
18:48
Konyaspor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna almaya çok yakın Konyaspor, Fenerbahçe'den Mame Thiam'ı kadrosuna almaya çok yakın         
17:55
Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu Manavgat'taki yangında bütün vücudu yanan ve yaşamaz denilen boğa hayata tutundu         
16:13
Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler Elektrik akımına kapılan 9 yaşındaki çocuğu gören çobanlar, ekipler gelene kadar toprağa gömüp beklettiler         
15:44
Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi Bursa'da mumyalanmış anne ve kız 1800 yıllık korumanın ardından ilk defa görüntülendi         
14:20
ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor ÖTV indiriminin sevinci buruk kaldı! Çip krizi nedeniyle sıfır araç bulmak çok zor         
13:18
Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı Şarkıcı Aryana Sayeed, Taliban'ın yönetiminde olan Afganistan'dan ayrıldı         
12:34
Tıpa tıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı Tıpa tıp benziyorlar! Çağla Şıkel'in ablasını görenler, şaşkınlıklarını saklayamadı         
12:14
9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm 9 kurşunla öldürdü, kendini böyle savundu: Mehdiliğimi kabul etmedi, öldürdüm         
12:10
''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi ''Evlilikte cinsel ilişkinin gerçekleşmemesi kocanın kusuru'' diyen mahkemeye Yargıtay'dan itiraz geldi         
11:47
Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi Küfrettiği güvenlik görevlisinden özür dilemek istedi, aldığı tek yumrukla komaya girdi         
10:39
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı         
07:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 20:44:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş: "Kimse selden kütük aşırmaya kalkmasın" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement