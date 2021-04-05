Sivil Havacılık eski Genel Müdürü Arıduru'nun acı günü - Son Dakika

Sivil Havacılık eski Genel Müdürü Arıduru'nun acı günü
05.04.2021 14:37
SİVİL Havacılık eski Genel Müdürü Ali Arıduru'nun, bir süredir kanser tedavisi gören eşi Nevin Arıduru hayatını kaybetti.
SİVİL Havacılık eski Genel Müdürü Ali Arıduru'nun, bir süredir kanser tedavisi gören eşi Nevin Arıduru hayatını kaybetti.
Bir süredir kanser tedavisi gören Sivil Havacılık eski Genel Müdürü Ali Arıduru'nun eşi Nevin Arıduru, hayatını kaybetti. Nevin Arıduru için Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Yorgalar Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Namaza, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Ahmet Arslan, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcıları Selim Dursun ve Ömer Fatih Sayan, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, AK Parti Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ile Arıduru ailesinin yakınları katıldı. Nevin Arıduru'nun cenazesi, namazın ardından Erenler aile kabristanlığında toprağa verildi.
- Sakarya
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