Son dakika! AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam Açıklaması - Son Dakika

Son dakika! AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam Açıklaması

28.12.2020 14:53
Son dakika! AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam Açıklaması, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Bundan sonra artık milletin kalbine hançer saplamaya kim kalkarsa devletimiz her yerde olduğu gibi buna izin vermez. Terörizme karşı her türlü gücünü zaten kullanıyor, kullanmaya devam edecektir.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, "Bundan sonra artık milletin kalbine hançer saplamaya kim kalkarsa devletimiz her yerde olduğu gibi buna izin vermez. Terörizme karşı her türlü gücünü zaten kullanıyor, kullanmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Çam, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yasama, yürütme, yargının millet adına çalıştığını belirtti.

Daha önce olağanüstü hal ilan edilmemiş, KHK'ler çıkarılmamış, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası topyekun devlet bir temizlik hareketine girişmemiş gibi, kitle imha silahlarına ilişkin yasadan dolayı AK Parti ve milletvekillerine eleştiriler yapıldığını aktaran Çam, "Zaten devletimiz son 7 yıldır devasa bir kapasiteye ulaşmış durumdadır. Bundan sonra artık milletin kalbine hançer saplamaya kim kalkarsa devletimiz her yerde olduğu gibi buna izin vermez. Terörizme karşı her türlü gücünü zaten kullanıyor, kullanmaya devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Ek yasal düzenlemelere ihtiyaç olmadığını belirten Çam, "Allah muhafaza kötü niyetlilerin eline bu devletin direksiyonu bir kez geçerse suyun yatağını zaten tamamen tersine akıttırmaya çalışacaktır. Ama ne bu millet ne de devlet sistemimiz bunlara bir daha imkan vermeyecek şekilde bilinçlendi." ifadelerini kullandı.

Sivil toplum kuruluşu geçmişine sahip birisi olarak "samimi sivil toplum kuruluşlarını" tenzih ettiğini aktaran Çam, şunları kaydetti:

"Sanki bu siyasi hareketin ve liderinin 18 yıldır hassasiyetleri yokmuş, doğru amelleri de hiç olmamış gibi sadece bir avuç otoritenin din ve vicdanının sesi hakmış gibi tavır ve tahriklerine yine şahit oluyoruz. Şayet AK Parti bir gün giderse zaten yine düzgün kadroların gelmesi gerekiyor. Aksi durumu zaten hiç düşünmemeli bile. Acı olan şu ki (yine samimi endişe taşıyanlar hariç) bazılarının esas derdi de vatan/millet söylemleriyle bu mahalleden oy devşirmek için yaygara yapmalarıdır. Onca teşkilat mensubu, milletvekili, uzman ve tabii ki parti yönetiminin aklı ermemiş de her konuda kendini uzman/otorite olarak gören bazılarının müsaadeleriyle mi iktidar işini yapacak? Partimiz her zaman kimseyi dışlamadan, geniş halkalarla istişarelerle adımlarını atmıştır. Hükümetimiz hem teröre karşı mücadele verir, uluslararası edinimlerini yerine getirir hem de STK'ler gibi her değerine sahip çıkar. İhtiyaç duydukça da milletimizden, yüce Meclisimizden ek yetki/kanun ister. Her zaman olduğu gibi bin düşünür, bir adım atar. Hiç şüphe olmasın."

Lütfiye Selva Çam, AK Parti, Medya, Kadın, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika! AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam Açıklaması - Son Dakika


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