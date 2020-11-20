Son dakika... AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları Başkanı Alkaya'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Son dakika... AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları Başkanı Alkaya'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı

20.11.2020 22:03
Son dakika... AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları Başkanı Alkaya'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Son dakika haberi: AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Alkaya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Alkaya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Alkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Tedavisinin evde sürdüğünü belirten Alkaya, "Tüm hastalara acil şifa diliyorum. Salgınla mücadelede kurallara uyarak tedbirli olunmasını istirham ediyor, hayır dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti, Hatay, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Son dakika... AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları Başkanı Alkaya'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika


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