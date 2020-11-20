Son dakika... AK Parti Hatay İl Gençlik Kolları Başkanı Alkaya'nın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Tedavisinin evde sürdüğünü belirten Alkaya, "Tüm hastalara acil şifa diliyorum. Salgınla mücadelede kurallara uyarak tedbirli olunmasını istirham ediyor, hayır dualarınızı bekliyorum." ifadelerini kullandı.

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