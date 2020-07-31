Son dakika! AK Parti Hopa İlçe Başkanı Güven'in acı günü - Son Dakika

Törene, Güven'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Yılmaz Doruk , Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat , Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi , AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı, ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Bir süredir tedavi gördüğü Hopa Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybeden 68 yaşındaki Güven için Hopa Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Haber Yayın Tarihi: 31.07.2020 11:39

Kaynak: AA

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