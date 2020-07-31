Son dakika! AK Parti Hopa İlçe Başkanı Güven'in acı günü - Son Dakika

AK Parti Hopa İlçe Başkanı İlyas Güven'in vefat eden ağabeyi Ömer Güven toprağa verildi.
Bir süredir tedavi gördüğü Hopa Devlet Hastanesinde dün hayatını kaybeden 68 yaşındaki Güven için Hopa Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Güven'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Artvin Valisi Yılmaz Doruk, Hopa Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Hopa Belediye Başkanı Taner Ekmekçi, AK Parti İl Başkanı Fatih Tahtalı, ilçe başkanları ile vatandaşlar katıldı.
Vali Doruk, törende Güven'in ailesine başsağlığı diledi.
Güven'in cenazesi, Başköy köyündeki aile mezarlığına defnedildi.