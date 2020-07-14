Son Dakika | AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'nun 15 Temmuz mesajı - Son Dakika

Son Dakika | AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'nun 15 Temmuz mesajı

Son dakika haberine göre AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında; "Bu vatan toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır.

AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında; "Bu vatan toprağın kara bağrında sıradağlar gibi duranlarındır. Bir tarih boyunca onun uğrunda, kendini tarihe verenlerindir. Yüzyıllar geçse de 15 Temmuz ruhu tıpkı Çanakkale ruhu gibi ilelebet payidar kalacaktır" dedi.

Başkan Çopuroğlu, 15 Temmuz günü milletimizin ortaya koyduğu destansı mücadeleyle tarihe geçtiğini belirttiği mesajında şu ifadelere yer verdi; "15 Temmuz 2016 gecesi yaşanan darbe girişimi aziz milletimize ve bu topraklara yapılan tarihin en büyük ihanetlerinden birisidir. Milli iradeyi hiçe sayan FETÖ mensubu teröristler, milletimizin vatanperverliğini, bağımsızlık aşkını, bayrak ve ezan sevdasını hesaba katmamış ve hak ettikleri cevabı almışlardır. Bu yüce millet bir kez daha birlik ve beraberlik içinde Çanakkale ruhuyla hainlere gereken dersi vermiştir. Bu millet kadınıyla, erkeğiyle, yaşlısıyla, genciyle tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi tek vücut olmuş, inançla vatan millet sevdasıyla tek vatan, tek bayrak, tek millet, tek devlet düsturuyla bu gününe, yarınlarına ve milli iradesine sahip çıkmıştır. Yüz yıllar geçse de hainlerin kahpece girişimlerini unutmayacağız, unutturmayacağız. O karanlık gecede eşlerini, çocuklarını, geleceğini ve umutlarını geride bırakarak mücadeleye koşan bu aziz milletin evlatlarına teşekkür ediyorum. Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ne kast eden alçakların hain planına karşı koyarak milleti, vatanı, bayrağı uğruna canını veren şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle anıyor gazilerimize şükranlarımı sunuyorum." - KAYSERİ

AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 23:23 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu'nun 15 Temmuz mesajı - Son Dakika
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