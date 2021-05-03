Son dakika... AK Parti İl Başkanı İba, Edirne'ye tarım alanında önemli yatırımlar yapıldığını belirtti - Son Dakika

Son dakika... AK Parti İl Başkanı İba, Edirne'ye tarım alanında önemli yatırımlar yapıldığını belirtti

03.05.2021 15:33
Son dakika... AK Parti İl Başkanı İba, Edirne'ye tarım alanında önemli yatırımlar yapıldığını belirtti, System.String[]

Son dakika haberler: AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, son 18 yılda Edirne'ye tarım alanında önemli yatırımlar yapıldığını bildirdi.

AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, son 18 yılda Edirne'ye tarım alanında önemli yatırımlar yapıldığını bildirdi.

İba, yaptığı yazılı açıklamada, DSİ'nin son 18 yılda Edirne'ye 5 milyar 833 milyon liralık yatırım yaptığını belirtti.

Tarımsal desteklerin artarak sürdüğüne aktaran İba, "Tamamladığımız 114 dere ıslahı ile şehir merkezini, 93 yerleşim yerini ve 23 bin 370 dekar araziyi taşkınlardan koruduk. Üreticilere 18 yılda 3 milyar 281 milyon lira tarımsal destek ödemesi yaptık. Son 18 yıldır söz verdiğimiz gibi çiftçilerimizin yanındayız, yanında da olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Projeler ve destekler ile Türkiye'nin üretimde geliştiğini bildiren İba, Türkiye'nin tarım ve toprak kaynağı olarak dünyada 17'inci sırada olmasına karşın, tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 10'da yer aldığına dikkati çekti.

İba, yapılan yatırımlarla son 18 yılda 473 bin 500 dekar arazinin sulamaya açıldığını, yıllık 272 milyon lira zirai gelir artışı sağlandığını, baraj ve gölet kapasitesinin 413 milyon metreküp hacmine ulaştırıldığını kaydetti.

Edirne'de üreticilere 18 yılda 3 milyar 281 milyon lira tarımsal destek ödemesi yapıldığını belirten İba, şu ifadeleri kullandı:

"Büyükbaş hayvan varlığı Edirne'de 2002 yılında 132 bin 991 iken, 2020 yılında yüzde 22 artışla 161 bin 666'ya yükseldi. Küçükbaş hayvan varlığı 2002 yılında 186 bin 353 iken, 2020 yılında yüzde 103 artarak, 377 bin 972 adet oldu. Kanatlı hayvan varlığı ise son 18 yılda yüzde 18 artarak, 297 bin 128'den, 351 bin 187'ye yükseldi. Türkiye olarak da büyükbaş hayvan varlığında Avrupa ikincisiyiz, küçükbaşta ise Avrupa'da 1. sıraya yükseldik.

Son 18 yıldır söz verdiğimiz gibi üreticilerimizin yanındayız, yanında da olmaya devam edeceğiz. Çiftçilerimiz gerçekten bizim için çok önemli. Edirne olarak çok önemli bir tarım şehriyiz. Çiftçilerimizi daha çok hayvancılık ve tarım üretimine teşvik edip, hedeflediğimiz tarım ve hayvancılığa daha çok yol almak için gayret ediyoruz."

İba, Edirne'de 2002 yılında 98 gıda denetimi yapılırken 2020 yılında toplamda 10 bin 778 denetim yapıldığını kaydetti.

AK Parti, Türkiye, Edirne, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... AK Parti İl Başkanı İba, Edirne'ye tarım alanında önemli yatırımlar yapıldığını belirtti - Son Dakika


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