AK Parti Eskişehir İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Yalçın, kadın kollarında görev almak isteyen ilçe sakinleriyle görüşmeler gerçekleştirdi.

Partinin İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, normalleşme süreciyle AK Parti İl Kadın Kollarında kongre süreci başladı.

Yalçın, bu bağlamda Seyitgazi, Sarıcakaya, Mihalgazi, Sivrihisar, Çifteler ve Alpu ilçelerini ziyaret ederek, kadın kollarında görev almak isteyen ilçe sakinleriyle görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yalçın, kadınların AK Parti'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan ilgilerinin kendilerini memnun ettiğini bildirerek, "Ülkesine ve milletine hizmet etmek için 'Ben de varım' diyen kadınlarımızı arıyoruz. Bu davada makam ve mevki değil, gönüllük esastır. Önemli olan bu bayrak yarışında milletimize hizmet etmektir. Kongre sürecimizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.