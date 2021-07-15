AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANI KABAKTEPE 15 TEMMUZ ŞEHİTLER ANITI'NI ZİYARET ETTİ - Son Dakika

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, 15 Temmuz darbe girişiminin 5'inci yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti. Şehitler Anıtı'nda dua eden Kabaktepe, Bu kendi göğsüne karşı yöneltilmiş olan namluları hiçe sayıp ateşlendiğinde de onu yok sayan bayrağı elinde binlerce tonluk tankın namlusuna yürüyen Ulubatlı Hasan'ların hikayesidir. Türkiye'de yeniden darbe yapmak isteyenler sadece bizden bir tokat daha yersiniz dedi.

Darbe kalkışmasının başlangıç noktalarından biri olan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu yakasında bulunan Şehitler Anıtı gün boyu binlerce vatandaşın ziyaret akınına uğradı.

HER 15 TEMMUZ'DA İKİ DUYGUYU BİRLİKTE YAŞIYORUZ

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de Anıtı ziyaret edenler arasınaydı. Darbe kalkışmasına karşı direnişin en yoğun olarak gösterildiği noktada olduklarını belirten Kabaktepe, Milletimizin 34 şehit verdiği ve yüzlerce gazi verdiğimiz bir nokta olması açısından önemli bir yerdeyiz. Her 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de iki duyguyu birlikte yaşıyoruz. Birincisi kendi insanına, kendi toprağına, kendi vatanına yabancılaşan insanların içimizde nasıl hainleşip, nasıl terörize olduklarını görmüş olduk. Bir terör örgütünün nasıl bu anlamda insanlarımızın zihinlerini, akıllarını ve kalplerini kontrol altına alıp kendi vatanına karşı silah çekebilecek, kendi vatandaşını öldürebilecek hale nasıl getirdiğini gördük. Bu açıdan üzüldüğümüz bir gün. Ancak, bu hüzün içerisinde işte bu darbe ve ihanete karşı direniş ruhunu kaybetmeyen, özgürlük ateşiyle yanan milletimiz 83 milyonuyla beraber sahalara, sokaklara inip, kışlaların, kesilen köprülerin önünde kuşatılan binaların ve iletişim kurumlarının önlerine çıkarak devletimizin ve milletimizin birliği ve özgürlüğü için Ulubatlı Hasan oldu. Bu kendi göğsüne karşı yöneltilmiş olan namluları hiçe sayıp ateşlendiğinde de onu yok sayan bayrağı elinde binlerce tonluk tankın namlusuna yürüyen Ulubatlı Hasan'ların hikayesidir. 15 Temmuz bize aynı zamanda da bir güven, bir huzur, bir mutluluk veriyor. Demek ki bir gün değil, milletimiz tarihten aldığı bu direniş, özgürlük ve hürriyeti devam ettirecek hiçbir zamanda vazgeçmeyecektir. Türkiye'de yeniden darbe yapmak isteyenler sadece bizden bir tokat daha yersiniz, olacak olan budur. O tokadın acısına katlanmak istemiyorsanız artık böyle bir şeye kalkışmayın dedi.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nı ziyaret edip, şehitler için dua etti.