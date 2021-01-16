Son dakika... AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Kılıç, Afşin'deki yatırım ve projeleri inceledi - Son Dakika

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç, Afşin ilçesindeki yatırım ve projeleri inceledi.

Milletvekili Kılıç, bir takım temaslarda bulunmak için geldiği Afşin'de Kaymakam Ahmet Can Pınar ve Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'i makamında ziyaret ederek, 2020 yılında ilçede yapılan yatırım ve hizmetler hakkında bilgi aldı.

Beraberindeki heyetle Yeşilyurt Mahallesi'nde hizmete kazandıran Afşinbey İlkokulu'nu ziyaret eden Kılıç, burada İğdeliler Soysal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından temin edinilen bilgisayarla kurulan EBA Destek Noktası'nın açılış törenine katıldı.

Programda konuşan Kılıç, önemli bir hizmetin açılışını yaptıklarını belirterek "Bütün amacımız çocuklarımızın, gençlerimizin ve insanlarımızın sağlıklı eğitimli ve donanımlı bir şekilde yetişmeleri. Burada, okulumuzda EBA Destek Noktasının oluşturulmasına vesile olan ve bilgisayar bağışında bulunan İğdeliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğimize teşekkür ediyorum." dedi.

Daha sonra Eshab-ı Kehf Camii ve Külliyesi inşaatını da ziyaret eden Kılıç, çalışmalar hakkında yetkilerden bilgi aldı.

Afşin'e yakışacak bir hizmetin tamamlanmak üzere olduğunu belirten Kılıç, şunları kaydetti:

"Camilerimiz, şehirlerimizin, mahallelerimizin ruhudur. Bu anlamda Yeşil Afşinimiz de ismiyle müsemma Eshab-ı Kehf Şehri Afşinimize kazandırılan bu büyük camimiz tamamlanma aşamasına geldi. Cami inşaatının yüzde 95'i tamamlanmış. İnşallah, bizden sonraki nesillere kalıcı bir eser olarak kalacak. İnsanlarımız burada ibadetlerini yapacak ve aynı zamanda sosyal donanımı kullanarak burada vakit geçirecekler. Emekleri bulunan herkese teşekkür ediyorum."

Öte yandan Kılıç, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamlanan 650 öğrenci kapasiteli Afşin KYK Öğrenci Yurdu inşaatını ile Alpaslan Mahallesi'nde devam eden okul inşaatını inceledi.