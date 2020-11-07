Son dakika... AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Yılmaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Son dakika... AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Yılmaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

07.11.2020 15:31
Son dakika... AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Yılmaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı, System.String[]

Gelen son dakika haberlerine göre AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Sadık Yılmaz'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, hastanede yaptırdığı koronavirüs testinin sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Yılmaz, "Bir süre evde istirahat edeceğim. Arayıp soran mesaj atan, iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyma konusunda titizlik göstermenizi istirham ediyorum. Tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya, Sadık Yılmaz, AK Parti, Kartepe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... AK Parti Kartepe İlçe Başkanı Yılmaz'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika


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