Son dakika! AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatından kan bağışı - Son Dakika

Son dakika! AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatından kan bağışı

Son dakika gelişmesine göre AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı, Türk Kızılay tırında kan bağışında bulundu.

AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatı, Türk Kızılay tırında kan bağışında bulundu.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle kan stoklarının azalmasının ardından yapılan çağrıya bağış yapmak isteyen partililerden destek geldi.

İl Başkanı Nuh Dağdelen ve partililer, Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırılan gezici kan bağışı aracının önünde buluşarak kan bağışı kampanyasına katkıda bulundu.

Dağdelen, gazetecilere yaptığı açıklamada, teşkilatlarının yanı sıra tüm Kırıkkalelileri kan bağışında bulunmaya davet etti.

Kan bağışının özellikle bu süreçte önemli olduğuna dikkati çeken Dağdelen, "Kan, her zaman herkese lazım olabilir. Özellikle Kovid-19 nedeniyle kan stoklarının azaldığı bu dönemde kan verebilecek herkesi buraya davet ediyoruz. Bizler de farkındalık oluşturmak istedik. Vatandaşlarımız kısa süren kan bağışıyla bir can kurtarabilirler." diye konuştu.

Kırıkkale, AK Parti, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 03:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! AK Parti Kırıkkale İl Teşkilatından kan bağışı - Son Dakika

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