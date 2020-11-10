Son dakika... AK Parti Kırklareli İl Başkanı Çiler'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika

Halsizlik şikayetiyle gittiği Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Çiler, bunun üzerine hastanede tedavi sürecinin başlatıldığını bildirdi.

Son Dakika! Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'dan ilk açıklama: Benim için de sürpriz oldu