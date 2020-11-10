AK Parti Kırklareli İl Başkanı Alper Çiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Çiler, sosyal medya hesabından sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.
Halsizlik şikayetiyle gittiği Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirten Çiler, bunun üzerine hastanede tedavi sürecinin başlatıldığını bildirdi.
İlaç tedavisinin uygulandığını aktaran Çiler, sağlık durumunun iyi olduğunu kaydetti.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika... AK Parti Kırklareli İl Başkanı Çiler'in Kovid-19 testi pozitif çıktı - Son Dakika