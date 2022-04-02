Son dakika... AK Parti Konya Milletvekili Etyemez, Suğla Gölü'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Son dakika... AK Parti Konya Milletvekili Etyemez, Suğla Gölü'nde incelemelerde bulundu

02.04.2022 13:59
Son dakika... AK Parti Konya Milletvekili Etyemez, Suğla Gölü'nde incelemelerde bulundu

Son dakika haberlerine göre AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Seydişehir Suğla'da inceleme yaptı.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez, Seydişehir Suğla'da inceleme yaptı.

Etyemez, gazetecilere, Suğla ve çevresindeki Arvana, Susuz ve Gölyüzü su kaynaklarını incelediklerini söyledi.

Suyun tarlalara zarar vermeden depolanması ve üreticilerin kullanımı için DSİ 4. Bölge Müdürlüğünce projeler yapıldığını aktaran Etyemez, "Suyumuzun her damlasının kıymetini bilmeliyiz. Bu bilinçle projelerimizi hayata geçireceğiz. Üretimi artırmak ve topraklarımızı suyla buluşturmak için el birliğiyle çalışmalarımızı yürüteceğiz." diye konuştu.

Çiftçilerle bir süre sohbet edip, talepleri dinleyen Etyemez'e, Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal, DSİ 4. Bölge Müdürü Mehmet Ekinci, AK Parti İl Tarım Komisyonu üyeleri, DSİ personeli ve Seydişehir Sulama Birliği Başkanı Osman Güzel de eşlik etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... AK Parti Konya Milletvekili Etyemez, Suğla Gölü'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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