Milletvekili Atabek, daha sonra Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hendek İtfaiye Amirliği çalışanlarını ziyaret etti.

Atabek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybeden CHP Hendek Gençlik Kolları Başkanı Anıl Tanrıkulu kardeşimizin annesi Güner Tanrıkulu'na taziye ziyaretinde bulunduk." ifadesini kullandı.

Partililerle anne Güner Tanrıkulu'yu ziyaret eden Atabek, başsağlığı dileklerini iletti.

Son Dakika: Fenerbahçe Beko'da başantrenör Igor Kokoskov ile yollar ayrıldı

Ailesi tarafından kot pantolon giydiği için dövülen kız, asılmış olarak bulundu