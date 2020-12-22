Son dakika: AK Parti'li Çalık: "Malatya'da 6 bin depremzede aileye yeni konutlar inşa ediliyor" - Son Dakika

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Malatya'da depreminin yol açtığı yıkımın izlerini silmek için her türlü gayreti gösterdiklerini belirterek, kentte 6 bin yeni konutun tüm sosyal altyapısıyla inşasının sürdüğünü ve haziran ayına kadar etaplar halinde tamamının hak sahiplerine teslim edilmiş olacağını bildirdi.

AK Parti Malatya İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Milletvekili Öznur Çalık, merkez Battalgazi ilçesi Eski Malatya Mahallesi'nde depremzedeler için yapımı devam eden konutlarda incelemelerde bulundu, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

İnşası süren konutlarda incelemelerde bulunduktan sonra burada açıklama yapan Öznur Çalık, merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 24 Ocak'taki 6,8'lik depremden Malatya'da 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 7 bin binanın ağır hasar gördüğünü hatırlattıb

Deprem sonrası devletin ve milletin el ele verdiğini aktaran Çalık, "Tüm imkanlar depremzedelerimiz için seferber edildi, depremden zarar gören ilçelerimiz adeta şantiyeye döndü. Bir taraftan bugüne kadar 2 bin 900 acil ve ağır hasarlı binanın yıkımı gerçekleştirildi, diğer taraftan 6 bin konut inşası hızla yükseldi ve tamamlanan konutlar etaplar halinde teslim ediliyor. Tüm konutlarımız ise haziran ayına kadar hak sahibi vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak." ifadelerini kullandı.

Çalık, yapımı süren işlerin sadece konut olarak değil, bir yaşam alanı içinde sosyal donatıların, camisinin, fırınının, yürüyüş ve bisiklet yolunun olduğu çok önemli projeler olduğunu anlatarak, "Eski Malatya Mahallesi'ndeki konutlarımızı da hızlı bir şekilde teslim aşamasına getiriyoruz. İnşallah nisan ayında 25 bloktan oluşan 472 adet konutumuzu teslim ediyor olacağız ve etaplar halinde de diğer bölgelerimizdeki konutları teslim edeceğiz." açıklamasında bulundu.

Battalgazi ilçesinde evleri ağır hasar görenler için ayrıca Gelinciktepe bölgesine üç etap halinde toplamda 1527 deprem konutunun inşasının sürdüğünü vurgulayan Çalık, 38 blok ve 678 konuttan oluşan birinci etabın teslim aşamasına geldiğini ifade etti. Öznur Çalık, bu bölgenin altyapı ve bağlantı yollarının da yapımına başlandığını belirtti.

Kentteki deprem konutlarının ihale bedelinin yaklaşık 2 milyar lira olduğunu ve salgın sürecinde de çalışmaların devam ettiğini belirten Çalık, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın projeleri yakından takip ettiğini ve içinde hem ev hem de ahırların bulunduğu tarım köy uygulamalarının da kenttin kırsal kesimlerinde devam ettiğini aktardı.

Milletvekili Çalık'a ziyaretlerinde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, AFAD ve TOKİ yetkilileriyle bölgenin muhtarları eşlik etti.