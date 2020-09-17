Son dakika... AK Parti'li meclis üyesi Savcı Küçük ve yeğeninin ölümüne ilişkin soruşturma - Son Dakika

Son dakika... AK Parti'li meclis üyesi Savcı Küçük ve yeğeninin ölümüne ilişkin soruşturma

Son dakika haberi... Erzurum'da, AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün, gri kategorideki "Şevger" kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış tarafından öldürülmesi olayıyla bağlantısı bulunduğu iddiasıyla bir kişi daha tutuklandı.

Son dakika... AK Parti'li meclis üyesi Savcı Küçük ve yeğeninin ölümüne ilişkin soruşturma, System.String[]

Erzurum'da, AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün, gri kategorideki "Şevger" kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış tarafından öldürülmesi olayıyla bağlantısı bulunduğu iddiasıyla bir kişi daha tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün öldürülmesi olayıyla ilgili Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüpheli Horasan ilçesine bağlı bir mahallenin muhtarı olan M.K'nin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, takip sonucunda Horasan ilçesinde düzenledikleri operasyonda M.K'yi gözaltına aldı.

İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. Elde edilen delillere göre, zanlının Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük'ün öldürülmesi olayıyla bağlantısı bulunduğu tespit edildi.

Ekipler, soruşturma çerçevesinde Karayazı ilçesinde 31 Ağustos'ta düzenledikleri eş zamanlı operasyonda B.Ş, F.P, A.B. ve M.Ç'yi de gözaltına almış, Erzurum Adliyesine sevk edilen zanlılar tutuklanmıştı.

Olay

Karayazı ilçesinde 18 Haziran'da AK Parti Karayazı Belediye Meclisi üyesi Savcı Küçük ile yeğeni Ahmet Küçük, Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasındaki arazide bir araçta ölü bulunmuştu.

Güvenlik güçlerince yapılan çalışmalar sonucu saldırının faili Kamış, Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve özel harekat polislerinin ortak operasyonuyla 29 Temmuz 2019'da Erzurum'da yakalanarak tutuklanmıştı.

Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde birleştirilmiş iki ayrı dosyada yargılamasına devam edilen olayın faili terörist Kamış'ın, "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozmak", "Kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak canavarca ve eziyet çektirerek öldürme", "Silahlı terör örgütüne üye olmak", "Nitelikli yağmaya teşebbüs", "Silahla tehdit", "Sayı ve nitelik bakımından vahim olan silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması", "Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme", "Birden fazla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Nitelikli olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme", "Görevi yaptırmamak için direnmek", "Kamu malına zarar vermek", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak" ve "Toplantı ve yürüyüşlere silah veya aletlerle katılmak" suçlarından 5 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 36 yıl 9 aydan 56 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

AK Parti, Erzurum, Savcı, Ölü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 18:21 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... AK Parti'li meclis üyesi Savcı Küçük ve yeğeninin ölümüne ilişkin soruşturma - Son Dakika

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