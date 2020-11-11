Son Dakika | AK Parti'li Ödünç: "Kentsel dönüşüm birlikte başaracağımız bir süreç yönetimidir" - Son Dakika

Son Dakika | AK Parti'li Ödünç: "Kentsel dönüşüm birlikte başaracağımız bir süreç yönetimidir"

11.11.2020 16:51
Son Dakika | AK Parti'li Ödünç:

Edinilen son dakika haberine göre AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, "Kentsel dönüşüm, millet olarak birlikte başaracağımız bir süreç yönetimidir.

AK Parti Bursa Milletvekili Atilla Ödünç, "Kentsel dönüşüm, millet olarak birlikte başaracağımız bir süreç yönetimidir. Duyarlı, insana ve yaşama değer veren her vatandaşımız, bu hususta devletimize yardım etmekle mükelleftir." dedi.

Ödünç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, deprem etkisi altındaki binalarda oturmanın, insanların hayatında büyük risk taşıdığına işaret ederek, hiç vakit kaybetmeden riskli binalarla ilgili gerekli tespitlerin yapılarak gerekli önlemlerin alınması gerektiğini söyledi.

AK Parti'nin iktidara geldiği günden bu yana kentsel dönüşüme büyük önem verdiğini dile getiren Ödünç, bu uygulamanın birçok şehirde başarıyla yürütüldüğünü, Bursa'da da 300'ün üzerinde afet riski altındaki sitede kentsel dönüşümün gerçekleştirildiğini kaydetti.

Ödünç, "Kentsel dönüşüm, millet olarak birlikte başaracağımız bir süreç yönetimidir. Duyarlı, insana ve yaşama değer veren her vatandaşımız bu hususta devletimize yardım etmekle mükelleftir. Yarınlarımızı çürük, riskli binaların kaderine terk etmeyelim. Depreme dayanıklı binaların yapılması için var gücümüzle kentsel dönüşüm yasasının hayatımızda uygulanması için çalışalım. Unutmayalım ki kentsel dönüşüm yasası müteahhitleri zengin etmek için çıkartılmamıştır." diye konuştu.

Depremin ardından Bursa Teknik Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezinin yapı ön değerlendirme raporunu da paylaşan Ödünç, şunları kaydetti:

"İzmir depreminde toptan göçen ve ağır hasar gören binaların yüzde 90'ının ruhsat tarihleri, 2000 yılı öncesine aittir. Buna göre 1975 Deprem Yönetmeliğine uyulması gerekirken, bu yönetmeliğin süneklik şartlarına uyulmadığı saptanmıştır. Bununla beraber aynı sitedeki bazı bloklarda toptan göçme ve ağır hasar görülürken diğer bloklarda stabilitenin korunduğu görünmüştür.

Depremdeki hasarların ortak kusurlarını şöyle sıralayabiliriz: Yatay ve dikey yapısal düzensizlikler, donatılardaki korozyon, kolon kiriş birleşim bölgesindeki etriye sıklaştırmasının eksikliği, güçlü kolon-zayıf kiriş ilkesine uyulmaması, sahadaki uygulamanın statik projeye uygun olmaması, binaların taşıyıcı sistemlerinde kuralına uygun olmayan tadilatların yapılması."

Atilla Ödünç, Milletvekili, AK Parti, Bursa, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son Dakika | AK Parti'li Ödünç: 'Kentsel dönüşüm birlikte başaracağımız bir süreç yönetimidir' - Son Dakika


Son Dakika

TFF Başkanı Nihat Özdemir: BeIN Sports ile anlaşma imzalayacağız Son Dakika! AK Parti'den "İYİ Parti ile gizli görüşme yapılıyor" iddiasına yalanlama: Tamamen uydurma Ağır hasarlı Torbalı belediye binasında deprem anı Her şeyini bırakıp Azerbaycan'a giden Doğuş'un eşinin zafer sevinci: Doğduğum topraklara gideceğim Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine değişikliği tartışmalarına noktayı koydu: Tamamen masa başında uydurulan haberler Oyuncu Nilüfer Aydan'ın "cumhurbaşkanına hakaretten" hapsi isteniyor Cumhurbaşkanı Erdoğan: Berat Albayrak'a şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum Kadınlara bakarak kendini tatmin etti, otobüs bir anda karıştı! O anlar kamerada
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar kuru 7.85'e kadar geriledi         
17:07
Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 19 kuruş zam         
16:15
Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti Larsa Pippen, eşi Scottie Pippen'ı NBA yıldızı Tristan Thompson ile aldattığını itiraf etti         
16:00
Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto etmek isteyen parti liderleri ve milletvekilleri gösteriler başlamadan gözaltına alındı         
15:02
Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı Cinayete kurban giden Tuba'dan geriye katil zanlısı ile çekilen görüntüler kaldı         
14:45
Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı Yaşlı kadını darp edip bileziklerini gasbeden şüpheli komşusu çıktı         
14:24
Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi Otomobiliyle ağaca çarpan mahalle bekçisi feci şekilde can verdi         
14:12
Karantina ihlali yapan kadın yakalanınca basına çattı: Hastalıklı kadın çıktı diyeceksin değil mi Karantina ihlali yapan kadın yakalanınca basına çattı: Hastalıklı kadın çıktı diyeceksin değil mi         
14:07
Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi Acun Ilıcalı'nın ortağı olduğu Fortuna Sittard, teknik direktör Kevin Hofland'ı gönderdi         
13:45
Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı Fenomen Ceylin Akçalı, İzmir depremiyle ilgili videosu tepki çekince yayından kaldırdı         
13:30
Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz Biden'ın diplomasi danışmanından Türkiye ilişkilerine yönelik açıklama: Ekonomilerini çökertme arayışında değiliz         
13:22
Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı Oğlunun yanında yediği dayağı hazmedemeyen korucu, husumetlisine kurşun yağdırdı         
12:49
"Doktor beni taciz etti" iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı         
12:18
Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş Karısının iç çamaşırlarını giyen kocanın hayatı 2017 yılında Amsterdam'da bulduğu işle değişmiş         
11:32
Köprüden uçup hurdaya dönen otomobilin içindeki 4 kişi, mucize eseri sağ kurtuldu Köprüden uçup hurdaya dönen otomobilin içindeki 4 kişi, mucize eseri sağ kurtuldu         
11:31
Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak Hayatta kalabilmek için tek çaresi 'hamile' kalmak         
11:11
Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış Müge Anlı'da korkunç cinayet itirafı! Cani kardeş, ablası ve eniştesini öldürüp kuyuya atmış         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 17:23:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika | AK Parti'li Ödünç: "Kentsel dönüşüm birlikte başaracağımız bir süreç yönetimidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei