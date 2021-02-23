AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Cihat Sezal, HDP milletvekillerinin, "Biz 6 milyon oy almışız" ifadelerine yönelik, "Hiçbir oy, sayısı ne olursa olsun, devletin bölünmez bütünlüğüne karşı saldırıya geçmiş bir terör örgütüyle birlikte olmanızı meşrulaştırmaz. Hiçbir şekilde. Siz bunu meşru hale getirmek için aldığınız oyu kullanıyorsunuz." dedi.

Sezal, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, HDP milletvekillerinin dile getirdiği "Türkiye halkları" söylemini ayrımcılık olarak gördüklerini, bunu kabul etmediklerini vurguladı.

Cihat Sezal, "Bizim ülküsü ve iradesi, hizmeti bir noktada birleşmiş bir tane halkımız var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde yaşayan halk topluluğu, tek bir ülküde birleşmiştir. 'Halkları' kelimesini kabul etmiyoruz." diye konuştu.

HDP milletvekillerine, " PKK'ya terör örgütü diyemiyorsunuz" eleştirisini dile getirdiklerinde, AK Parti'lilerin hamaset yaptığının söylendiğini aktaran Sezal, "Devletin bağımsızlığına karşı her türlü fitne, fesadı ve silahlı saldırıyı yapan bir örgüte, terör örgütü diyemeyen bir siyasi toplulukla anlaşmamızın mümkünatı yoktur. Öncelik, bu milletin birliğinin sağlanmasıdır, bunun kabul edilmesidir. Eğer siz PKK'ya terör örgütü diyemiyorsanız bizim bunun gerisini konuşma gibi bir lüksümüz yok." ifadelerini kullandı.

Sezal, HDP milletvekillerinin, "Biz 6 milyon oy almışız." söyleminin de bulunduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Hiçbir oy, sayısı ne olursa olsun, devletin bölünmez bütünlüğüne karşı saldırıya geçmiş bir terör örgütüyle birlikte olmanızı meşrulaştırmaz. Hiçbir şekilde. Siz bunu meşru hale getirmek için aldığınız oyu kullanıyorsunuz. Siz Kürt halkına da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne de oyun bozucu bir şekilde harekette bulunuyorsunuz. Siz önce aldığınız oyun hakkını vermek istiyorsanız, bu milletin birliği ve bütünlüğü için çalışmak zorundasınız."