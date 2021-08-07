AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Başkale'deki sel felaketinin yaşandığı mahallede incelemelerde bulunarak, "Ağır hasarlı ve yıkılan evler sel yatağında değil, daha güvenli yerlerde yapılacak" dedi.

Van'da meydana gelen sel felaketinde etkilenen bölgeleri incelemek üzere Van'a gelen AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta ve beraberindeki AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat, Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak'ı Ferit Melen Havalimanında AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve Abdulahat Arvas, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ile partililer karşıladı. Genel Başkan Yardımcısı Usta ve beraberindekiler daha sonra sel felaketinden etkilenen Başkale ilçesine bağlı Esenyamaç Mahallesi'ne geçti. Heyeti burada Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve Başkale Kaymakamı Asım Solak karşıladı.

Selzedelerle tek tek görüşen ve taleplerini dinleyen Usta, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu. Van'da yaşanan sel felaketinden dolayı vatandaşın ihtiyaçlarını yerinde görmek üzere ilçeye geldiklerini belirten Usta, "Burada yaşanan acılar hepimizin acısıdır. Sel geriye sadece taşlar bırakıp gitmiş. Olayın ilk anından itibaren tüm kurumlarımız gereken her türlü fedakarlığı yapmıştır. Vatandaşlarımız hepsi yapılan çalışmalardan memnun. Sınırda bile olsa anında ekipler müdahale etmişlerdir. Selden evleri zarar gören ve hayvanları sele kapılan vatandaşlarımız için ekipler çalışıyor. Gerekli hasar tespit çalışmaları bitince devletimiz gerekli adımları atacaktır. Tarım ve Orman Bakanlığımız hayvanları telef olan vatandaşlarımızın zararını karşılayacaktır. Hasar gören evlerin tadilatı yapılacak. Ağır hasarlı ve yıkılan evler ise sel yatağında değil, daha güvenli yerlerde yapılacak. Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdik. Rabbim bir daha böyle afetler yaşatmasın. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun" dedi.

Usta, sel suyuna kapılan Kader Yurtseven ve annesini de ziyaret etti. Devletin her zaman yanlarında olduğunu dile getiren Usta, Yurtseven ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Usta ve beraberindeki AK Parti heyeti, daha sonra Başkale ilçe merkez esnafını ziyaret etti. - VAN