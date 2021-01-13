Son dakika haberi! KIRIKKALE - AK Parti'li Yazıcı ve Kandemir, Kırıkkale 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - Son Dakika

Son dakika haberi! KIRIKKALE - AK Parti'li Yazıcı ve Kandemir, Kırıkkale 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu

13.01.2021 16:49

Son dakika haberi... AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Buna karşı Türkçedeki tahkir edici bütün kelimeli kullanmak bile yeterli değil. Çok vahim bir durum.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine ilişkin, "Buna karşı Türkçedeki tahkir edici bütün kelimeli kullanmak bile yeterli değil. Çok vahim bir durum. Bu, aynı zamanda aziz millete de hakaret." dedi.

Yazıcı, Başpınar Spor Salonu'nda düzenlenen, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katıldığı Kırıkkale 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, milletin inşa ettiği AK Parti ile Türk siyasetinin değiştiğini belirtti.

Siyaset kurumunun, AK Parti'nin şahsında ve uygulamalarında itibar kazandığını savunan Yazıcı, Türkiye'nin değişim ve dönüşümünü gerçekleştirdiğini söyledi.

Yazıcı, kongrelerde değişenlerin yanlış iş yaptıklarından değil, nöbet değişimi için değiştiğini aktararak, "Değişen insanlar 'işe yaramaz' diye değiştirilmez. 'Farklı insanlar, kardeşlerimiz hünerlerini göstersin' diye yapılır. Elbette AK Parti gibi bir partinin önünde büyük hedefler var. Bu hedefler, Türkiye'nin istikbali ve istiklaliyle alakalı. Bu hedeflere Türkiye'yi vardırmak için teşkilatlarınızı yeniden dizayn edersiniz." diye konuştu.

AK Parti'nin, Türk siyasetinde çok farklı bir konumunun ve özgün bir yerinin olduğunu dile getiren Yazıcı, şöyle devam etti:

"Liderimiz, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan öncülüğünde 2001'de milletimizin hukukunu korumak, insanımızın hayat standardını yükseltmek, önündeki sosyoekonomik sorunları azaltmak ve tasfiye etmek, milletin egemenliğini hakim kılmak için yola çıkmış kadrolarız. AK Parti budur. AK Parti, duruşu olan bir partidir. Yamuk, yassı, eğri duranlar var. AK Parti dik duran bir partidir. Yine AK Parti kimliği olan bir partidir. Kimlik önemli. Kimliksiz insan olmaz. Bize göre kimliksiz parti de olmaz. AK Parti'nin kimliği, muhafazakar ve demokrat kimliğidir."

Yazıcı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadelerine ilişkin, "Buna karşı Türkçedeki tahkir edici bütün kelimeleri kullanmak bile yeterli değil. Çok vahim bir durum. Bu, aynı zamanda aziz millete de hakaret. Hiçbir şey üretemeyenlerin kafası küfürle dolu. Beynin üretken olması lazım. Allah'ın verdiği bu enstrümanı güzel kullanmak zorundasınız. Güzel kullanmayanlara gerekli dersi aziz milletimizin gerektiği zaman vereceğine inancımız tamdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kimilerinin laf olsun diye erken seçimden söz ettiğini belirten Yazıcı, "Ne seçimi? Parlamento var, çalışıyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi var, icraatlarına devam ediyor. Bu, hiçbir şey üretemeyenlerin lüzumsuz laflarıdır. Hedefe odaklanarak gece gündüz çalışmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması

Yazıcı, Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Melih Bulu'nun atanmasının ardından yapılan gösterilere ilişkin de "Boğaziçi Üniversitesine rektör ataması bahane edildi, orada bir eylem gerçekleştirilmeye çalışılıyor. CHP, İstanbul'u temsil eden teşkilatıyla orada görüntü veriyor. Bu onaylanabilir bir davranış mı? Eleştiriye ve gösteriye saygımız sonsuz. Vatandaş eleştirir, gösteri de yapabilir ama hiç kimsenin dayatma hakkı diye bir hakkı yoktur. Gösteri hakkının kullanılmasından öte yapılanlar dayatmadır, bu bir hak değildir." dedi.

Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir de teşkilatın bir süreklilik ve devamlılık işi olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile siyaset yapmanın, omuzlarına manaca nasıl bir yük yüklediğini bilen bir teşkilatın mensupları olduklarını ifade eden Kandemir, "Görüyoruz ve inanıyoruz ki insanlık tarihinde eğer cesaretiniz varsa yeni yollar açabiliyorsunuz. Eskiden millete istikamet çizenlere ve Türkiye'ye yol gösterenlere inat, hep beraber kendi yolunu ve yönünü çizen bir ülke inşa ettik." diye konuştu.

Daha sonra tek listeyle gidilen kongrede, mevcut İl Başkanı Mustafa Kaplan, yeniden başkanlığa seçildi.

Son dakika haberi! KIRIKKALE - AK Parti'li Yazıcı ve Kandemir, Kırıkkale 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
Son dakika haberi! KIRIKKALE - AK Parti'li Yazıcı ve Kandemir, Kırıkkale 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
Son dakika haberi! KIRIKKALE - AK Parti'li Yazıcı ve Kandemir, Kırıkkale 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
Son dakika haberi! KIRIKKALE - AK Parti'li Yazıcı ve Kandemir, Kırıkkale 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
Son dakika haberi! KIRIKKALE - AK Parti'li Yazıcı ve Kandemir, Kırıkkale 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
Son dakika haberi! KIRIKKALE - AK Parti'li Yazıcı ve Kandemir, Kırıkkale 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
Son dakika haberi! KIRIKKALE - AK Parti'li Yazıcı ve Kandemir, Kırıkkale 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu
Son dakika haberi! KIRIKKALE - AK Parti'li Yazıcı ve Kandemir, Kırıkkale 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! KIRIKKALE - AK Parti'li Yazıcı ve Kandemir, Kırıkkale 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu - Son Dakika


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