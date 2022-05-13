Son Dakika! AK Parti, lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışması başlattı - Son Dakika
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Son Dakika! AK Parti, lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışması başlattı

13.05.2022 12:18
Son Dakika! AK Parti, lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışması başlattı

Son dakika! AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu; lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri için af çalışmaları başlatıldığını duyurdu. Akbaşoğlu, çalışmayı temmuz ayından önce yasalaştırmayı planladıklarını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, milyonlarca insanı ilgilendiren haberi duyurdu. Buna göre AK Parti eğitim hayatları çeşitli nedenlerle kesintiye uğramış üniversite öğrencileri için lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenci affı çalışması başlattı.

"TEMMUZ'DAN ÖNCE YASALAŞACAK"

Duyuruyu yapan Akbaşoğlu, "Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmasını başlattık. Temmuz ayından önce yasalaştırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Son Dakika Güncel Son Dakika! AK Parti, lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışması başlattı - Son Dakika


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