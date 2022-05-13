AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, milyonlarca insanı ilgilendiren haberi duyurdu. Buna göre AK Parti eğitim hayatları çeşitli nedenlerle kesintiye uğramış üniversite öğrencileri için lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğrenci affı çalışması başlattı.
Duyuruyu yapan Akbaşoğlu, "Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışmasını başlattık. Temmuz ayından önce yasalaştırmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika! AK Parti, lisans ve yüksek lisans öğrencileri için öğrenci affı çalışması başlattı - Son Dakika