AK Parti'den maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu önerisi - Son Dakika
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AK Parti'den maden faciasıyla ilgili araştırma komisyonu önerisi

17.10.2022 16:15

Bartın'da 41 madencinin yaşamını yitirdiği facianın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ihmal iddialarının tüm boyutlarıyla soruşturulacağını belirterek, "En ufak bir ihmal dahi karşılıksız kalmayacak" ifadesini kullanmıştı. AK Parti, felaketin araştırılması için komisyon kurulması önergesi verecek.

Geçtiğimiz cuma akşamı Bartın'ın Amasra ilçesinde bulunan bir maden ocağında patlama meydana geldi. Feci olayda 41 madencimiz hayatını kaybetti. Yaralanan 11 kişi ise çeşitli hastanelerde tedavi altına alındı.

"EN UFAK İHMAL KARŞILIKSIZ KALMAYACAK"

Türkiye'yi yasa boğan patlama sonrası bir ihmal olup olmadığı soruları gündeme geldi. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adli makamlarımız canımızı, ciğerimizi yakan bu elim hadiseyi tüm boyutlarıyla soruşturacak, en ufak bir ihmali dahi karşılıksız bırakmayacaktır. Ben de birazdan Bartın'a doğru yola çıkacak ve tüm çalışmalara yerinde vaziyet edeceğim" dedi.

"YARIN KOMİSYON ÖNERİSİNDE BULUNACAĞIZ"

Konuyla ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ise "Tüm partilerimizin bu konuda hassas bir yaklaşımı var. Bütün partilerle görüştük. Tüm madenciliğin sorunları üzerine olacak. Yarın TBMM'ye araştırma komisyonu kurulması önerisinde bulunacağız." ifadelerini kullandı.

İŞLETME SAHİPLERİNİN İFADESİ ALINACAK

Bölgede incelemelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yetkililere teftişin ve soruşturmanın derinleştirilmesi talimatını verdi. Bilgin'in çağrısıyla harekete geçen bakanlık yetkilileri, maden ocağındaki patlamayı soruşturan 4 kişilik ekibe, 2 iş güvenliği uzmanını da dahil etti. Oluşturulan ekip bugün madeni işleten yetkililerin ifadesini alacak.

SORUŞTURMAYI 6 SAVCI YÜRÜTECEK

Maden faciasına ilişkin soruşturma kapsamında savcılığın talimatıyla delillerin bulunduğu maden sahası giriş ve çıkışlara kapatıldı. Olayla ilgili adli soruşturma kapsamında Amasra Cumhuriyet Savcılığı'nda görevli savcı sayısı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 6'ya çıkarıldı. Bu kapsamda Bartın Cumhuriyet Savcısı Ozan Mert Alıcı, "3 ay geçici süreli yetki" ile soruşturmada görevlendirildi.

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