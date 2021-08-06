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Son dakika! AK Parti Milletvekili Ahmet Kılıç: "Davasına inananlarla güçlü Türkiye için çalışıyoruz" - Son Dakika

Son dakika! AK Parti Milletvekili Ahmet Kılıç: "Davasına inananlarla güçlü Türkiye için çalışıyoruz"

06.08.2021 11:45
Son dakika! AK Parti Milletvekili Ahmet Kılıç:

Gelen son dakika haberine göre Keles'te temaslarda bulunan ve devam eden projeler ile yatırımları yerinde inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, "Dağ ilçelerimiz bizim medeniyetimizin başladığı bölgelerimizdir.

Keles'te temaslarda bulunan ve devam eden projeler ile yatırımları yerinde inceleyen AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Kılıç, "Dağ ilçelerimiz bizim medeniyetimizin başladığı bölgelerimizdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi, şehirlerdeki imkanları hizmet siyasetimizin bir gereği olarak en ücra köylerimize götürmek için canla başla çalışıyoruz. Hamdolsun AK Parti iktidarımızda bunu çoğunlukla sağladık" dedi.

AK Parti Keles İlçe Başkanı Özcan Yeni ve Keles Belediye Başkanı Mehmet Keskin'in de iştirak ettiği programda Vekil Ahmet Kılıç, Keles Süt Birliği Genel Kurulu'na katılarak çiftçilerle hayvancılık ve tarım sektöründeki sorunlar hakkında sohbet ederek şöyle konuştu: "Keles gibi dağ ilçelerimiz için çok önemli olan tarım ve hayvancılık ülkemizin de milli meselesidir. Bizim zaten gündemimizde olan iki konudur. Covid-19 pandemisi süreci bize kendi kendine yetebilen ülkelerin ayakta kalabileceğini gösterdi. Gelişmiş diye tanımlanan ülkelerde insanlar gıda kriziyle karşı karşıya kaldı. Hamdolsun ülkemizde böyle bir durum yaşanmadı, bunun da en büyük sebebi siz değerli üreticilerimizdir" dedi. Keles Kaymakamı Büşra Teymur'u da makamında ziyaret eden Vekil Kılıç, daha sonrasında Keles Devlet Hastanesi'nde aşılama işlemleri ile ilgili yetkililerden bilgi aldı. Program kapsamında Keles'te kurulan pazarı da gezen ve esnafı dinleyen AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, esnaftan alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

"Covid-19'a karşı örnek bir mücadele sergiledik"

AK Parti İlçe Yönetim Kurulu toplantısına da katılan Vekil Ahmet Kılıç, yaptığı değerlendirmede, " Türkiye'nin geçmişten günümüze savunma sanayisinde, havacılıkta ve tarımda kat ettiği yol, açıklanan rakamlarla ortadadır. Bu yol, davasına inanan sizlerin özverili çalışmaları sayesinde alındı. Türkiye diğer ülkelerle karşılaştırıldığında bu pandemi sürecini daha iyi yönetti. Hizmet siyaseti anlayışımızın sonucunda sağlık alanında atılan adımlarımız ve yatırımlarımız sayesinde Covid-19'da başarılı ve DSÖ tarafından örnek gösterilen bir sınav verdik. Bizim anlayışımız en ücra köye kadar hizmet götürmek vatandaşımızın dertleriyle dertlenmektir. Keles'e yapılan projeleri yerinde inceledik. Devam eden projelerimizi de sonucuna ulaştırmak için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Son dakika! AK Parti Milletvekili Ahmet Kılıç: Davasına inananlarla güçlü Türkiye için çalışıyoruz
Son dakika! AK Parti Milletvekili Ahmet Kılıç: Davasına inananlarla güçlü Türkiye için çalışıyoruz

Milletvekili, Ahmet Kılıç, AK Parti, Keles, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika! AK Parti Milletvekili Ahmet Kılıç: 'Davasına inananlarla güçlü Türkiye için çalışıyoruz' - Son Dakika


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