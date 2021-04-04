Son Dakika: AK Parti MYK, emekli 103 amiralin imza attığı Montrö bildirisi gündemiyle yarın toplanıyor - Son Dakika

103 emekli amiral, dün gece büyük tepkilere yol açan bir bildiri yayımladı. Montrö Boğazlar Sözleşmesi konulu bildirideki "Türkiye'nin bekasında önemli bir yer tutan Montrö Sözleşmesinin tartışma konusu yapılmasına/masaya gelmesine neden olabilecek her türlü söylem ve eylemden kaçınılması gerektiği kanaatindeyiz." ifadeleri dikkat çekti.

"ANAYASAL DÜZENE KARŞI İŞLENMİŞ BİR SUÇ"

AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, canlı yayınına telefonla bağlanarak konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gece yarısı yayınlanan bildiri üzerine AK Parti MYK'nın toplanma kararı aldığını söyleyen Şahin, "Demokrasi tarihimizde sıklıkla karşılaştığımız bir bildiri ile karşı karşıyayız, bu durumun anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç" ifadelerine yer verdi.

"GEREKEN CEVAP VERİLECEKTİR"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığını hatırlatan Şahin, "Gerek savcılık gerek mahkemeler gerekli değerlendirmeyi yapacaktır. Hukuki olarak darbeci zihniyetin temsilcilerine gereken cevap verilecektir".

Şahin'in aktardığına göre AK Parti MYK yarın saat 18.00'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.

"TÜRK YARGISI GEREĞİNİ YAPACAK"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) da yayınlanan bildiriye tepki göstererek, "Bağımsız Türk yargısının gereğini yapacağına inancımız tam. Böyle bir bildiri yayınlamanın demokrasimize zarar vermekten başka bir işe yaramayacağı açıktır" ifadelerine yer verdi.





Ayrıntılar geliyor...