Son Dakika: AK Parti'nin Bursa'daki 5 ilçe kongresi daha tamamlandı - Son Dakika

AK Parti'nin Bursa'da mart ayında başlayan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen ilçe kongreleri devam ediyor.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, bu hafta Keles, Orhaneli, Harmancık, Büyükorhan ve Nilüfer ilçelerinde kongreler tamamlandı.

Bugün gerçekleşen Nilüfer İlçe Kongresi'ne AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Efkan Ala, Refik Özen, Osman Mesten, Atilla Ödünç, Ahmet Kılıç, Emine Yavuz Gözgeç, Vildan Yılmaz Gürel, Muhammet Müfit Aydın ve Zafer Işık ile çok sayıda partili katıldı. Bir süre önce başkanlığa atanan Eşref Kurem, 315 delegenin tam oyunu alarak başkanlığa seçildi.

Keles İlçe Kongresi'nde mevcut ilçe başkanı Özcan Yeni, Harmancık'ta mevcut başkan Yakup Bayram, Büyükorhan'da mevcut başkan Kamil Turhan, Orhaneli'de mevcut başkan Ramazan Turhan delegelerin tamamının oyunu alarak güven tazeledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, ilçe kongrelerini salgın tedbirlerine uyarak gerçekleştirdiklerini bildirdi.

Salman, "İlçe kongrelerimizin yapılacağı alanları açık ve geniş mekanlardan seçmeye özen gösterdik. Alanda maske, dezenfektan ve sosyal mesafe kuralları aksatılmadı." ifadelerini kullandı.