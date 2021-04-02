Son dakika: AK Parti'nin, ekonomiye ilişkin yeni düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu
02.04.2021 16:09
Son dakika: AK Parti'nin, kurumlar vergisi, yiyecek- içecek sektöründeki işletmelerin çalışanlarına prim desteği ve aylık 1500 lira ödeme yapılması, geçici iş göremezlik ödeneği gibi yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
AK Parti milletvekilleri, Kurumlar Vergisi oranının 2021 yılı kurum kazançları için yüzde 25, 2022 yılı kurum kazançları için ise yüzde 23 oranında uygulanması; yiyecek ve içecek hizmeti sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinde çalışanların nisan ve mayıs aylarına ilişkin sosyal güvenlik primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanması ve yine bu sektörde çalışıp nisan ve mayıs aylarında aylıksız izne ayrılanlara 1500 lira ödeme yapılması; hastalık ve analık sigortasından ödenecek geçici iş göremezlik ödeneğine esas günlük kazancın hesabında, iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 ayın dikkate alınmasına yönelik düzenleme yapılmasını da içeren kanun teklifini, TBMM Başkanlığı'na sundu.
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