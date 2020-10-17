Son Dakika | AK Parti Polatlı 7. Olağan İlçe Kongresi - Son Dakika

Son Dakika | AK Parti Polatlı 7. Olağan İlçe Kongresi

17.10.2020 17:41

Son dakika haber: AK Parti Polatlı 7. Olağan İlçe Kongresi'nde ilçe başkanlığı için tek aday olan mevcut başkan Aysel Demir yeniden seçildi.

AK Parti Polatlı 7. Olağan İlçe Kongresi'nde ilçe başkanlığı için tek aday olan mevcut başkan Aysel Demir yeniden seçildi.

Polatlı'da gerçekleştirilen kongreye AK Parti Genel Merkez Ankara Koordinatörü ve Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan katıldı.

Keşir, kongrede seçim öncesi yaptığı konuşmada, AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile "one minute" diye başlayan ve "Dünya 5'ten büyüktür" diye devam eden dik bir duruşun ve tarihten alınan gücün hatırlandığı bir dönemin yaşandığını söyledi.

Keşir, "Biz bu dönemi özellikle 15 Temmuz'dan sonra Cumhur İttifakı ile beraber kale gibi sağlamlaştırdık. Kıbrıs'tan Azerbaycan'a, Kafkaslar'dan Afrika'ya, Türk Cumhuriyetlerine kadar Türkiye'nin izi, sesi var. Unutmayın Türkiye, Türkiye'den büyüktür." dedi.

Gezi olaylarına değinen Keşir, "2013 yılı Mayıs ayına dikkati çekmek istiyorum. O ay Türkiye IMF'ye son taksidini ödedi, 3. ve Çanakkale köprülerinin görüşmeleri, 3. havalimanın sözleşmeleri yapıldı. ve o ay Gezi olayları patladı. Sokaktaki herhangi birine sorun bu bir tesadüf olabilir mi? İmkanı yok." diye konuştu.

"Bizim için 'Bakü' demek, 'Ankara' demek"

AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da teşkilat ve üye çalışmalarına değindi.

Salgınla birlikte ara verilen kongre çalışmalarının yeniden başladığını ifade eden Özcan, yarın da Gölbaşı ve Keçiören ilçe kongrelerinin yapılacağını kaydetti.

Ermenistan'ın sivillere yönelik saldırılarıyla ilgili Özcan, "Ermenistan'ın yine hain bir saldırısıyla yüreklerimiz yandı. Bizim için 'Bakü' demek 'Ankara' demek, bizim için 'Karabağ' demek bir ' Erzurum, Sivas' demek. Karabağ, Azerbaycanlı kardeşlerimizin toprakları, işgal altında. Bizim dediğimiz tek bir şey var, 'işgal ettiğin toprakları terk et.'" ifadelerini kullandı.

Mevcut başkan yeniden seçildi

Kongrede ilçe başkanlığı için tek aday olan mevcut başkan Aysel Demir, kullanılan 170 oyun 167'sini alarak, yeniden seçildi.

Son Dakika | AK Parti Polatlı 7. Olağan İlçe Kongresi
Son Dakika | AK Parti Polatlı 7. Olağan İlçe Kongresi
Son Dakika | AK Parti Polatlı 7. Olağan İlçe Kongresi
Son Dakika | AK Parti Polatlı 7. Olağan İlçe Kongresi

Aysel Demir, AK Parti, Polatlı, Ankara, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika Son Dakika | AK Parti Polatlı 7. Olağan İlçe Kongresi - Son Dakika


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