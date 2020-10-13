Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 18 Ekim'de Şırnak, 24 Ekim'de Kayseri,... - Son Dakika

Son dakika: AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 18 Ekim'de Şırnak, 24 Ekim'de Kayseri,...
13.10.2020 17:13
Son dakika haberler... AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 18 Ekim'de Şırnak, 24 Ekim'de Kayseri, 25 Ekim'de Malatya il kongrelerimize katılacak.
AK Parti Sözcüsü Çelik: "Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız 18 Ekim'de Şırnak, 24 Ekim'de Kayseri, 25 Ekim'de Malatya il kongrelerimize katılacak."
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